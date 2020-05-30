特殊的禮物！ 警員自送「警察之光」匾額慶退休

高雄市旗山分局警員陳志松下月退休，自己花錢打造「警察之光」與「正氣警察」兩面匾額，近日張掛在住家大門與客廳入口，照片在網路流傳，這份給自己的退休禮物讓警界同仁津津樂道。陳志松說，6月2日（退休日）以後不能再穿制服，這兩面匾額是榮耀象徵，30年警職生涯留下美好註記。

綽號「麥克」的陳志松是警員145期班、警專進修班20期畢業，警職生涯幾乎都在高雄市，分別在湖內、岡山、六龜與旗山等分局服務，今年服務滿30年，預計6月2日從旗山分局警備隊退休。

「麥克」位於旗山的住家門口近日張掛起紅色匾額，上頭題字為「警察之光」，客廳入口處則是另面黃澄澄的閃亮匾額，題字為「正氣警察」。客廳這面黃銅打造的匾額落款處很特別，因為一般的人匾額左邊通常放上贈送人名字，由於這兩面匾額全是自己送自己，所以「麥克」將他與老婆、兒子的名字全放上去，且用慈父、慈母與貴子來自稱。

「麥克」說，民國78年11月6日起穿上警察制服，從那一天起以自己的職業為榮，無論是警察四等考試或多益成績，重要證書全都裱褙張掛在客廳牆面；心想服務30年不容易，打造兩面匾額當退休紀念，上頭題字再三斟酌，不斷與裱褙行老闆討論的結果。