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蘇揆視察東港碼頭工程 致詞時蔡英文總統不離口

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
行政院長蘇貞昌今天上午南下視察屏東東港鹽埔漁港東港泊區深水碼頭工程進度，並由農委會說明漁業紓困振興措施。記者潘欣中／攝影
行政院長蘇貞昌今天上午南下視察屏東東港鹽埔漁港東港泊區深水碼頭工程進度，並由農委會說明漁業紓困振興措施。記者潘欣中／攝影

行政院長蘇貞昌去年2月視察屏東東港鹽埔漁港東港泊區時，漁民反映泊區深度僅4.5公尺，大型漁船只好到高雄卸貨，蘇當場允諾擴建深水碼頭，去年7月主持動工儀式後，今天上午再度南下視察工程進度並由農委會說明海洋漁業紓困振興措施；他說，對受疫情衝擊的漁民生計等方面，中央都依總統蔡英文指示大力補助，希望一起度過疫情衝擊，讓漁民生活更好。

蘇貞昌表示，屏東東港漁港歷史悠久，對台灣的農漁產品非常重要，去年2月27日來東港宣布漁民的作業不受一例一休時間限制，解除漁民作業的困難，縣長潘孟安為漁民發聲爭取協助增建深水碼頭區，他指示農委會協助漁港需求，碼頭整建後，泊區水深將達到6公尺，年底完工後將可提供千噸級大型漁船泊靠卸魚整補，吸引大船歸鄉，帶動地方整體產業發展。

蘇貞昌致詞時說，蔡總統也承諾要為漁民做更多事情，感謝縣長潘孟安、屏東3位立委為地方傳達心聲，並在中央支持預算，才能讓農委會加快進度，為了讓漁港更有競爭能力，冷鏈技術、魚體不落地的作業設施，會大量補助，符合漁船大型化趨勢，強化產業競爭力，讓現代化漁港能夠產業升級，兼具生產、文化及觀光休閒功能。

潘孟安誇讚農委會用5個月就完成設計規畫、發包和動工，展現行政效率，他並說，東港鹽埔漁港為南部漁港重鎮，也是遠洋漁業重要基地之一，但小船也要照顧，豐漁橋至芳都橋泊區停放CT-2以下船筏，因泊區長期受上游雜物及河川疏沙影響致泊區淤積，影響漁船停泊及航行安全，縣府已向漁業署提報改善計畫，還有國發會審核通過的鹽埔泊區都市計畫變更案，希望中央支持。

漁業署長張致盛說，東港漁港深水碼頭總長度為1092公尺，由4.5公尺擴建為6公尺的深水港，加油站旁泊區也一併加深，分3階段施工，農曆年前先完成300公尺已開始使用；之前可停靠200噸的漁船，年底完工後1200噸漁船可進港靠泊，東港、琉球漁民不需要到高雄卸魚貨，估計產值可翻倍成長。

行政院長蘇貞昌今天上午南下視察屏東東港鹽埔漁港東港泊區深水碼頭工程進度，漁業署長張致盛（左三）說明工程進度。記者潘欣中／攝影
行政院長蘇貞昌今天上午南下視察屏東東港鹽埔漁港東港泊區深水碼頭工程進度，漁業署長張致盛（左三）說明工程進度。記者潘欣中／攝影
行政院長蘇貞昌今天上午南下視察屏東東港鹽埔漁港東港泊區深水碼頭工程進度，並由農委會說明漁業紓困振興措施。記者潘欣中／攝影
行政院長蘇貞昌今天上午南下視察屏東東港鹽埔漁港東港泊區深水碼頭工程進度，並由農委會說明漁業紓困振興措施。記者潘欣中／攝影
行政院長蘇貞昌今天上午南下視察屏東東港鹽埔漁港東港泊區深水碼頭工程進度，並由農委會說明漁業紓困振興措施。記者潘欣中／攝影
行政院長蘇貞昌今天上午南下視察屏東東港鹽埔漁港東港泊區深水碼頭工程進度，並由農委會說明漁業紓困振興措施。記者潘欣中／攝影

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