線上虛擬演唱會 黃明志與韓國瑜有段彩蛋

後疫情時代拚觀光，高雄市觀光局6月初將辦一場「線上虛擬演唱會」，主要卡司就是馬來西亞高手黃明志，黃人在馬國，將與高雄韓國瑜有一段遠距互動，觀光局對細節暫時保密，希望能帶給大家驚喜。

高雄市觀光局長邱俊龍說，疫情時期，演唱會等有群聚疑慮的娛樂活動紛紛喊停，為兼顧防疫與城市行銷，因此有「線上虛擬演唱會」構想，透過網路無遠弗屆的影響力，效益將不輸實體演唱會。

黃明志近來與高雄互動頗深，高雄市觀光局與黃明志聯手出擊的2020高雄觀光主題曲《出去走走》日前獲第41屆美國泰利獎（Telly Awards）網路最佳MV獎的金獎，黃在臉書寫「這首MV是用了大家半條命來拍的」，謝謝高雄市政府觀光局的信任，讓世界看見高雄！

也有網友不滿黃明志為高雄代言，對黃臉書出征，留言「歌手和政客合作」等，經紀人林郁傑回應「蔡英文找明志的話，我也會接，但是蔡英文就是沒找阿」。

韓國瑜也在臉書發文，感謝黃明志和製作團隊的努力，高雄觀光魅力結合無限創意，吸引海內外遊客關注高雄，為高雄城市觀光行銷達到最佳效果。

韓也說，疫情趨緩之際，高雄市政府將推出「振興購物嘉年華」，也持續推廣「安心旅遊」等活動，觀光局6月推出「城市探險月」，卯足力活絡高雄觀光與經濟，國人若想要「出去走走」，高雄是最棒選擇。

邱俊龍說，黃明志詞曲創作、自導自演的《出去走走》2月全球首播後，短短2天突破124萬觀看人次，截至5月底止已超過270萬人次觀賞，加上其他通路聯合推播，全球觸及人數達500萬人次以上，成績斐然。