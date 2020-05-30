陳時中明走訪頑皮世界 療癒天王明星動物超「萌」互動

守疫情也要拚觀光，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中最近全台走透透，明天上午8點50分第一站將前往台南頑皮世界野生動物園視察防疫工作。

頑皮世界是南台灣最大的動物園，園內有近三百種、兩千多隻動物，而且都能夠和遊客近距離互動。園方表示，陳時中部長和黃偉哲市長抵達時，將由全台唯一的藪貓人偶迎賓，並且派出「長頸鹿」和「水豚」兩大明星動物接待。

水豚圓滾滾的身體、緩慢的動作、呆萌的表情，被譽為動物界的療癒天王，園方將安排陳部長和水豚餵食、互動，雙方都有憨厚穩重模樣，畫面一定非常逗趣可愛。

一公一母的長頸鹿去年暑假從美國抵達頑皮世界後，立刻成為遊客的新寵。幾個月前，美國AIT高雄處長歐雨修才和它們合拍影片，分享長頸鹿的台語應該唸成麒麟鹿。兒童節時，園方還特別舉辦命名活動，「皮皮」和「妮妮」高票中選。

其中，公長頸鹿「皮皮」個性非常活潑，只要有人在圍欄外呼喊他的名字，他就會立刻走過來討拍，最喜歡把頭擠在遊客胳肢窩撒嬌，感性內斂的陳部長遇到了熱情如火的皮皮，互動過程讓人期待。