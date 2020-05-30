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防範蝦隻「虹彩病」疫情入侵 高市動保處籲養殖戶小心

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
蝦虹彩病在大陸沿海省市肆虐，高市動保處提醒轄內養殖戶引進種蝦或放養蝦苗時應從合法管道購得。圖／高雄市動保處提供
蝦虹彩病在大陸沿海省市肆虐，高市動保處提醒轄內養殖戶引進種蝦或放養蝦苗時應從合法管道購得。圖／高雄市動保處提供

大陸11個沿海省市最近養殖的白蝦及泰國蝦發生「虹彩病」，累計死亡率已達80%。高雄市動保處未雨綢繆，日前針對轄內養蝦池抽樣送驗，預先防範，盼為蝦隻健康把關。

高雄市動保處表示，大陸沿海這種高死亡率的蝦隻傳染病，現階段認為是十足目虹彩病毒 (簡稱DIV1)引起，白蝦、澳洲淡水龍蝦、日本沼蝦、美國螯蝦、泰國蝦等蝦類都容易感染。

動保處長葉坤松說，罹病的白蝦，肝胰腺會變黃白色，胃與腸道沒有內容物，也就是所謂「空胃、空腸」現象。泰國蝦罹病時，頭部額角基部甲殼下會出現三角形白色斑塊，肝胰腺萎縮，顏色變淡黃色。

動保處為防範蝦隻染虹彩病入侵，造成養殖損失，近日已到養蝦池採樣監測，也請養殖戶加強水質監測管理，提升蝦隻扺抗力，也呼籲養殖戶從安全管道採購種蝦及蝦苗。

葉坤松並說，放養時如果發現蝦子體色異常，空腸胃、停止攝食或死亡率高，可到市內水產動物疾病檢驗站，找水產獸醫師檢查，切勿自行投藥，以免延誤疫情造成更大損失。

為防止蝦虹彩病入侵造成養殖損失，高市動保處近日已為養蝦池進行採樣監測。圖／高雄市動保處提供
為防止蝦虹彩病入侵造成養殖損失，高市動保處近日已為養蝦池進行採樣監測。圖／高雄市動保處提供
蝦隻虹彩病近日已在大陸沿海省市發生，高市農業局動保處呼籲養殖戶平日加強監測水質管理，避免疫情入侵。圖／高市動保處提供
蝦隻虹彩病近日已在大陸沿海省市發生，高市農業局動保處呼籲養殖戶平日加強監測水質管理，避免疫情入侵。圖／高市動保處提供

泰國 死亡率 獸醫師
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