防範蝦隻「虹彩病」疫情入侵 高市動保處籲養殖戶小心

大陸11個沿海省市最近養殖的白蝦及泰國蝦發生「虹彩病」，累計死亡率已達80%。高雄市動保處未雨綢繆，日前針對轄內養蝦池抽樣送驗，預先防範，盼為蝦隻健康把關。

高雄市動保處表示，大陸沿海這種高死亡率的蝦隻傳染病，現階段認為是十足目虹彩病毒 (簡稱DIV1)引起，白蝦、澳洲淡水龍蝦、日本沼蝦、美國螯蝦、泰國蝦等蝦類都容易感染。

動保處長葉坤松說，罹病的白蝦，肝胰腺會變黃白色，胃與腸道沒有內容物，也就是所謂「空胃、空腸」現象。泰國蝦罹病時，頭部額角基部甲殼下會出現三角形白色斑塊，肝胰腺萎縮，顏色變淡黃色。

動保處為防範蝦隻染虹彩病入侵，造成養殖損失，近日已到養蝦池採樣監測，也請養殖戶加強水質監測管理，提升蝦隻扺抗力，也呼籲養殖戶從安全管道採購種蝦及蝦苗。