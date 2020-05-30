大樹農民熱情喊加油 韓國瑜開心荔枝鳳梨全豐收

正值高雄大樹鳳梨、荔枝產季，「大樹活荔旺」活動今天上午在大樹舊鐵橋濕地公園登場，市府農業局在活動中表揚今年度鳳梨與荔枝評鑑競賽優勝者。高雄市長韓國瑜到場見證農民作物豐收，親頒鳳梨冠軍獎座給大樹農友尤峻，以及荔枝冠軍旗山農友張清海。距離罷韓投票日不到一周，許多民眾搶著拍照，大喊「市長加油！」。

高雄市種植3100公頃荔枝，大樹面積占半數以上，品種以玉荷包荔枝為主，目前正值盛產期。「大樹活荔旺」活動現場銷售10元鳳梨，以及3台斤裝玉荷包荔枝禮盒，售價只要100元，台塑企業以 6萬666元標得荔枝，金額捐贈社區關懷據點。

市府農業局指出，「109年金鑽鳳梨、玉荷包荔枝品質及果園評鑑競賽」揭曉，金鑽鳳梨計有來自田寮、大樹、鳥松、杉林、內門、旗山等35組參加，玉荷包荔枝則有大樹、旗山、杉林、內門等34組參加，得獎農友今日在「2020高雄鳳荔季～大樹活荔旺」活動中頒獎。

韓國瑜上台分享高市府農產行銷成績，他說，此時可是農民朋友辛苦一年最滿足時刻，大樹鳳梨面積860公頃，銷售至5月底只剩10％產量，90％銷售一空；玉荷包1850公頃，有信心在6月上旬銷售一空，開心農產品都能賣得好價錢。

韓國瑜說，2020年不是太平的一年，大年初一高市發生第一例新冠疫情境外感染，各單位人員全力投入防疫，4個多月下來，高市零本土感染。此外，登革熱防治超前部署，至今爆發數也是零。