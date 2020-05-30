聽新聞
test
0:00 / 0:00
不參加電視說明會卻勘災去 韓國瑜選擇和農民站一起
連續兩波強降雨，造成高雄市農業損失達500多萬，後續延遲性災損還在增加中。罷韓投票在即，高雄市長韓國瑜今天未出席高市選委會公辦說明會，而是一早前往梓官區勘察蔬菜專區災損情形，他說，農民辛苦一季，就是希望有好收成，這時遇到天災，心裡面是在滴血，市府此刻一定緊緊和農民站在一起，能做的要盡多做。
罷免市長投票日子進入倒數，高雄市選委會今天針對罷免案舉行公辦電視說明會，但「主角」高雄市韓國瑜缺席，而前往梓官蔬菜專區勘災。
高雄市農業局長吳芳銘表示，519及527兩波豪雨，美濃區雨量達410毫米，梓官區368毫米，累計農損高達521萬8千元，損害面積達264公頃，其中以稻米損失最嚴重，西瓜次之。梓官區農會總幹事感嘆，農民是靠天吃飯，幾乎每次豪雨都要面對災損。
高雄市長韓國瑜偕副議長陸淑美及市議員方信淵、黃秋媖 、宋立彬等人下到田間勘察，發現青江菜等蔬菜多半腐爛倒伏，臉色沈重。韓國瑜說，農民就是這麼辛苦，他們肚皮朝地、背朝天，辛苦耕種，一場大雨就把他們的心血都破壞掉，非常無奈，是很辛苦的行業。
韓說，台灣「農為國本」，高市府團隊對農民的權益非常重視，農業局已啟動協助農民機制，農民朋友不要客氣，市府一定緊緊和農民站在一起。媒體追問他為何不出席公辦電視說明會？韓沒多作說明，只表示要繼續去幾個地方勘察災情。
高雄市新聞局長鄭照新說，高雄市政府的政策方針非常一貫，就是專心於市政、專心防疫、紓困、振興，尤其這陣子梅雨鋒面不斷來襲，產生大大小小農損，韓市長特別到梓官現場勘災，因應未來豪大雨，也在演練災損時如何盡速協助農民。高雄市政府作實事，不空談，對抗雨水，但不對抗口水」，鄭說，看到農民辛苦的收成受損，要怎麼幫高雄市民，就是在需要的時候，做對的事，這時流於口水之爭，都幫不到高雄市民。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言