不參加電視說明會卻勘災去 韓國瑜選擇和農民站一起

連續兩波強降雨，造成高雄市農業損失達500多萬，後續延遲性災損還在增加中。罷韓投票在即，高雄市長韓國瑜今天未出席高市選委會公辦說明會，而是一早前往梓官區勘察蔬菜專區災損情形，他說，農民辛苦一季，就是希望有好收成，這時遇到天災，心裡面是在滴血，市府此刻一定緊緊和農民站在一起，能做的要盡多做。

罷免市長投票日子進入倒數，高雄市選委會今天針對罷免案舉行公辦電視說明會，但「主角」高雄市韓國瑜缺席，而前往梓官蔬菜專區勘災。

高雄市農業局長吳芳銘表示，519及527兩波豪雨，美濃區雨量達410毫米，梓官區368毫米，累計農損高達521萬8千元，損害面積達264公頃，其中以稻米損失最嚴重，西瓜次之。梓官區農會總幹事感嘆，農民是靠天吃飯，幾乎每次豪雨都要面對災損。

高雄市長韓國瑜偕副議長陸淑美及市議員方信淵、黃秋媖 、宋立彬等人下到田間勘察，發現青江菜等蔬菜多半腐爛倒伏，臉色沈重。韓國瑜說，農民就是這麼辛苦，他們肚皮朝地、背朝天，辛苦耕種，一場大雨就把他們的心血都破壞掉，非常無奈，是很辛苦的行業。

韓說，台灣「農為國本」，高市府團隊對農民的權益非常重視，農業局已啟動協助農民機制，農民朋友不要客氣，市府一定緊緊和農民站在一起。媒體追問他為何不出席公辦電視說明會？韓沒多作說明，只表示要繼續去幾個地方勘察災情。