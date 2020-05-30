快訊

超越梅西、C羅！ 富比世體壇收入榜費德勒居冠

明尼蘇達暴動全美擴散：美國謀殺罪起訴施暴警察，有什麼隱憂？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不參加電視說明會卻勘災去 韓國瑜選擇和農民站一起

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜今早到梓官蔬菜專區勘災。記者王昭月／攝影
高雄市長韓國瑜今早到梓官蔬菜專區勘災。記者王昭月／攝影

連續兩波強降雨，造成高雄市農業損失達500多萬，後續延遲性災損還在增加中。罷韓投票在即，高雄市長韓國瑜今天未出席高市選委會公辦說明會，而是一早前往梓官區勘察蔬菜專區災損情形，他說，農民辛苦一季，就是希望有好收成，這時遇到天災，心裡面是在滴血，市府此刻一定緊緊和農民站在一起，能做的要盡多做。

罷免市長投票日子進入倒數，高雄市選委會今天針對罷免案舉行公辦電視說明會，但「主角」高雄市韓國瑜缺席，而前往梓官蔬菜專區勘災。

高雄市農業局長吳芳銘表示，519及527兩波豪雨，美濃區雨量達410毫米，梓官區368毫米，累計農損高達521萬8千元，損害面積達264公頃，其中以稻米損失最嚴重，西瓜次之。梓官區農會總幹事感嘆，農民是靠天吃飯，幾乎每次豪雨都要面對災損。

高雄市長韓國瑜偕副議長陸淑美及市議員方信淵、黃秋媖 、宋立彬等人下到田間勘察，發現青江菜等蔬菜多半腐爛倒伏，臉色沈重。韓國瑜說，農民就是這麼辛苦，他們肚皮朝地、背朝天，辛苦耕種，一場大雨就把他們的心血都破壞掉，非常無奈，是很辛苦的行業。

韓說，台灣「農為國本」，高市府團隊對農民的權益非常重視，農業局已啟動協助農民機制，農民朋友不要客氣，市府一定緊緊和農民站在一起。媒體追問他為何不出席公辦電視說明會？韓沒多作說明，只表示要繼續去幾個地方勘察災情。

高雄市新聞局長鄭照新說，高雄市政府的政策方針非常一貫，就是專心於市政、專心防疫、紓困、振興，尤其這陣子梅雨鋒面不斷來襲，產生大大小小農損，韓市長特別到梓官現場勘災，因應未來豪大雨，也在演練災損時如何盡速協助農民。高雄市政府作實事，不空談，對抗雨水，但不對抗口水」，鄭說，看到農民辛苦的收成受損，要怎麼幫高雄市民，就是在需要的時候，做對的事，這時流於口水之爭，都幫不到高雄市民。

罷韓在即，高雄市長韓國瑜今早沒參加市選委會公辦電視說明會，而到梓官勘災。記者王昭月／攝影
罷韓在即，高雄市長韓國瑜今早沒參加市選委會公辦電視說明會，而到梓官勘災。記者王昭月／攝影
連續兩波強降雨，高市梓官蔬菜專區蔬菜多半腐爛倒伏。記者王昭月／攝影
連續兩波強降雨，高市梓官蔬菜專區蔬菜多半腐爛倒伏。記者王昭月／攝影

高雄市 農民 韓國瑜
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

罷免公告這一段 學者廖達琪：不寒而慄

遠洋漁工抵港 韓國瑜熱情握手…

聯合筆記／罷韓破口在哪裡

高雄社宅落成 一卡皮箱可入住

相關新聞

不參加電視說明會卻勘災去 韓國瑜選擇和農民站一起

連續兩波強降雨，造成高雄市農業損失達500多萬，後續延遲性災損還在增加中。罷韓投票在即，高雄市長韓國瑜今天未出席高市選委...

向防疫醫護人員致謝 屏東海生館招待免費入館

隨著國內疫情趨緩，政府開始推行防疫新生活運動，進入樂活防疫階段；屏東海生館為向辛苦的防疫醫護人員致謝，推出防疫醫護人員免...

大樹農民熱情喊加油 韓國瑜開心荔枝鳳梨全豐收

正值高雄大樹鳳梨、荔枝產季，「大樹活荔旺」活動今天上午在大樹舊鐵橋濕地公園登場，市府農業局在活動中表揚今年度鳳梨與荔枝評...

影／韓國瑜視察梓官農損 將啟動災後補助

近日高雄受到豪雨襲擊，梓官區蔬菜專區農損嚴重，許多還來不急長大的菜苗都泡在水裡，太陽一出來就報銷，今天早上高雄市長韓國瑜...

推動族語傳承 退休教師杜富菊編寫「大武魯凱語快樂學」

屏東縣退休老師杜富菊來自霧台鄉大武部落，她深感語言流失，部落耆老逐漸凋零，雖然身體健康微恙，他在丈夫瑪家鄉長梁明輝鼓勵下...

觀光局推愛河微整形 形塑城市水岸藝廊

愛河改變了！高雄市政府為賦予愛河新風貌，去年起推動「愛河行旅」專案，陸續在愛河河東園道設置特色貨櫃聚落，河西園道規畫三輪...

屏東小黃公車改造 推出貼心服務乘車安心GO

屏東市小黃公車（貼心巴士）經去年底大改造後，運量較去年同期提升五成，現更推出貼心服務－乘車安心GO，只要加入line好友...

高雄社宅落成 一卡皮箱可入住

高雄市政府落實市長韓國瑜的「老青共居，世代共好」政策，將前金區舊警察宿舍，改建為老青共居社會住宅，經1年施工，昨天落成。...

高雄輕軌車冒煙飄焦味 運安會調查

高雄輕軌列車27日行駛到前鎮之星站時，車廂車頂突然冒煙飄散焦味，高捷人員發現後通報司機，疏散車內6名乘客，幸未釀傷亡。這...

金門航空籌組中 50億金主曝光 10月前辦發布會

金門航空籌組中，幕後金主之一泰斗集團董事長兼創辦人蔡傳成意外曝光。蔡傳成昨天透露金主群是台商，已籌措50億餘元，盼早日成...

南方好食尚／屏東鬥炙牛排 嚴選食材平價享受

屏東市華正路上的「鬥炙牛排」嚴選美國安格斯雪花牛，業者賴舜文講究食材，但料理走平實路線，讓消費者享受物超所值的牛排滋味。

和發產業園區服務中心啟用 韓國瑜要讓廠商「呷好到相報」

高雄市政府開發的「和發產業園區」工業用地去年8月完售，預計提供1萬多個就業機會，投資金額比原目標增加一倍以上，服務中心昨...

熱門新聞

獨／金門航空要飛了？幕後金主曝光宣稱砸50億

彰化縣148線二林段今通車 打通八卦山到海岸交通動脈

雨彈狂炸北市 二殯泡水辦告別式

35年前失事墜落校園 前飛官返校與救命恩人激動相逢

捷運環狀線出口設政大宿舍將拆惹生怨 捷運局：已定案

華新醫材致謝國軍 未來口罩很難只賣每片5元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。