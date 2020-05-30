推動族語傳承退休教師杜富菊編寫「大武魯凱語快樂學」

屏東縣退休老師杜富菊來自霧台鄉大武部落，她深感語言流失，部落耆老逐漸凋零，雖然身體健康微恙，他在丈夫瑪家鄉長梁明輝鼓勵下，決定將10多年來的族語研究資料彙集成書，出版「魯凱族－大武魯凱語／快樂學／」，希望能將大武部落的語言傳承下去。

「自己的民族自己救」瑪家鄉長梁明輝說，妻子杜富菊的故鄉來自屏東縣霧台鄉最深山的大武部落，語言是屬於魯凱大武系統，由於大武系統語言使用的人口不多，約500人左右，由於部落位置偏遠，常被學者忽略劃歸魯凱族霧台語系，但大武系統與霧台系統有許多相異之處。

杜富菊在民國100年從小學退休後，專心投入族語教學工作，陸續在霧台國小勵古分校、內埔農工與屏北高中擔任族語教師。

杜富菊說，編寫「大武魯凱語快樂學」，去年大病一場後，她警覺，不能再拖了，跟時間賽跑，也感謝上帝，讓她能為族人盡一點心力。

魯凱族語分6個方言別，霧台、大武、茂林、萬山、多納與東魯凱語，但因為大武魯凱語使用人數少，許多學校在族語教學上，常被霧台魯凱語取代，杜富菊說，八八風災後，原來部落僅有的霧台國小大武分班，在異地求學實施的族語教學使用的方言多以霧台方言別居多，大武方言的保存岌岌可危。

杜富菊整理10幾年教學教材彙集，希望能作為方言別學生及族人的補充讀物，傳承部落語言。