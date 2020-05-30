向防疫醫護人員致謝 屏東海生館招待免費入館

隨著國內疫情趨緩，政府開始推行防疫新生活運動，進入樂活防疫階段；屏東海生館為向辛苦的防疫醫護人員致謝，推出防疫醫護人員免費入館優惠方案，憑醫護人員執業執照或是防疫人員的疾管署工作證，加上個人身份證明文件，即日起至6月30日，可享免費入館一次，當天申辦海生館年卡海洋卡，還能享九折優惠。

海生館也邀民眾一同向醫護致敬，在館內拍照打卡上傳至個人社群平台，同時於貼文標註海生館向醫護致敬，即可於現場兌換小禮物，更有機會獲得免費夜宿海生館資格；在後疫情時代，海生館希望向辛苦的抗疫英雄獻上暖心感謝，也邀請民眾到國境之南，用海洋美景療癒身心，迎接防疫新生活。

館方說，衛服部長陳時中上周率「防疫五月天」南下墾丁宣導防疫新生活運動，為恆春半島安心旅遊成效注入強心針，在近期國內疫情趨緩的同時，藍天大海的美景、夢幻的海洋生物，是最佳的療癒處方，也讓防疫期間的煩悶終於有個出口。

隨著夏天到來，海生館夜宿夏季季節限定行程也將展開，除了豐富的館內前後場導覽活動外，「觀珊望海」將帶領遊客走出戶外，前往後璧湖漁港搭乘觀光半潛艇，不須溼身換裝即可觀賞到海底的生態美景；與大海零距離的「鹽語傳情」，將到墾丁秘境的後灣海邊，由專業教練帶領遊客划著無動力獨木舟，在海天一色中深度體驗恆春半島。