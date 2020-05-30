觀光局推愛河微整形 形塑城市水岸藝廊

愛河改變了！高雄市政府為賦予愛河新風貌，去年起推動「愛河行旅」專案，陸續在愛河河東園道設置特色貨櫃聚落，河西園道規畫三輪餐車假日市集，此外，愛河水舞秀、環境裝置藝術「愛之鯨」，引入粉紅天鵝船、白色戀人貨櫃屋，也宣告將推出「愛河微整形計畫」，逐步型塑愛河水岸藝廊的印象。

觀光局長邱俊龍說，愛河代表高雄獨特的城市意象，經過長年以來各階段的環境建設，部分設施已顯老舊或不合時宜，加上設計風格不一而顯得凌亂，觀光局推動「愛河微整形計畫」，分為兩部分進行環境重整。

第一部份是「減法微整形」，盤查五福橋與七賢橋間，愛河兩岸廊道公告、標誌、圍籬、欄杆、路燈、植栽、人行鋪面及夜間燈光等，將配合整體愛河環境來進行沿線設備的顏色、材質、樣式整修或更新，拆除整修嚴重損壞及不合時宜的非必要設施，還給愛河一個清爽自然環境，第二階段「特色微整形」，將區分河段導入規畫「東岸雨林文創聚落」、「西岸藝術表演舞台」、「北段遊憩特色水域」，及「愛河兩岸全面視覺優化」，也透過立委協助向交通部觀光局爭取經費。