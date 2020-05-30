屏東小黃公車改造 推出貼心服務乘車安心GO

屏東市小黃公車（貼心巴士）經去年底大改造後，運量較去年同期提升五成，現更推出貼心服務－乘車安心GO，只要加入line好友完成設定或協助長者申請紙本乘車碼，上下車讓司機刷QRcode，就能把乘車資訊即時傳送給親友，讓親友放心，縣府也正規畫將第二波小黃公車推廣至東港鎮及潮州鎮。

屏東縣政府交通旅遊處指出，小黃公車超值又貼心的服務頗受好評，去年改造提供創新服務，直接載送民眾至醫院門口，不同以往需至路邊的站牌候車，消除民眾過馬路的危險；最具特色「乘車安心GO」貼心服務，透過加入Line好友完成設定或申請紙本乘車碼，上下車時讓駕駛長刷QRcode，即可讓親友得知上下車狀況，許多因工作忙碌無法陪同家內長者搭乘民眾，得知這項服務直呼「超安心！」。

屏東縣府團隊規畫將屏東市試辦成功的模式推廣至東港、潮州，持續爭取中央公運計畫補助款，希望讓小黃公車的服務版圖越來越大。

小黃公車透過更深入村里的服務，吸引高齡者走出戶外與人互動，各路線初期以就醫需求為主，去年11月大改造後，除站牌變得更明顯，服務也增加生活採買、公園運動等功能。

縣府團隊持續導入創新服務，包括電子票證及乘車安心GO等，改造有感加上銅板價，培養許多固定客源，運量較去年同期提升五成，有些長者搭乘時，還會主動向駕駛長分享生活有趣的事物，互動式服務讓搭乘者感到彼此像家人一樣親切。