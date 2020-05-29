高雄市「好農無限+」平台 累積數千人力解決農忙
高雄大樹玉荷包上市，今年著果率佳，卻也面臨搶工大戰。高雄市政府農業局為緩解農村缺工困境，今年雙管齊下，中高階技術工作交由「農業技術團」師傅執行，初階的揀選、分級包裝、寫宅配單等工作由大學工讀生協助，希望搶在玉荷包最鮮甜的季節大發利市。
今年天候適宜，玉荷包著果率有5至6成，恢復以往水準，也一掃去年暖冬歉收陰霾。農友原本擔心新冠疫情外銷受挫，所幸各國逐漸解封，玉荷包最近也啟動銷日，高雄市農業局推動「台灣下訂、日本取貨」策略奏效，這周銷往日本的玉荷包禮盒有1800盒，含上架日本超市及開放宅配通路，總計有50公噸。
高雄市荔枝種植面積達3100多公頃，玉荷包超過7成，質量都居全國第一。近年也打開港澳、星馬、日本及加拿大等市場。農業局長吳芳銘說，今年玉荷包外銷日本已達50公噸，6月起還會銷往新加坡當地超市，外銷可望衝破70公噸。
大樹玉荷包5月中旬開賣，大樹農會各產銷班及小農近期趕忙出貨。大樹農會總幹事張清榮說，今年玉荷包產地每台斤可賣到120元，極品每台斤可賣到250，粒裝禮盒賣到880元。5台斤枝裝玉荷包可賣到650元，若能上架到高市府「高雄首選」電商平台，粒裝可賣到1088元。
玉荷包產期短短2至3周，每到產季，農家忙翻天，常上演搶工大戰。高雄市農業局為紓緩農村缺工問題，採雙管齊下策略，技術性工作由農技團師傅協助，揀果、分級包裝等工作安排大學工讀生幫忙，也結合大樹、六龜、燕巢、美濃等農會辦「人力活化團」計畫，可支援百名人力，減輕缺工壓力，大學打工人力庫達上千人，也為農村注入活力。
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