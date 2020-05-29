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罷韓案員警疑停休 高市警局：選舉勤務輪流投票

中央社 / 高雄29日電

罷韓案投票倒數。民進黨高市議員李柏毅今天接獲匿名員警投訴質疑警察局要求當天停休；高市警察局表示，歷屆辦理選舉勤務模式均一致，並規劃時段供勤務員警輪替投票。

罷免高雄市長韓國瑜案投票將於6月6日舉行。李柏毅在LINE媒體群組貼文表示接獲匿名員警投訴，關於6月6日罷免案投票，警察局公然要求調整輪休及自願服勤，本來有休假要調整成上班，「這不是停休是什麼？」要求警察局解釋。

對此，高雄市警察局表示，有關6月6日罷免案投、開票日，警局歷屆辦理選舉勤務模式均一致，將妥善規劃勤務，並調整同仁輪休以為因應。

高雄市警察局指出，因應投、開票日警衛勤務，為顧及員警投票的公民權利，除主動協調選務機關辦理投、開票所警衛人員不在籍投票外，其他設籍高市的勤務員警，也由各單位規劃時段供勤務員警輪替投票。

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