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曾受獎學金幫助 她未來有能力也要設獎學金
屏東縣區域立委鍾佳濱將2016年選舉補貼款全數捐作國中小學畢業班獎學金，在原經費用罄後，成立「公益信託教懷博愛教育基金會」，導入社會人士捐獻，繼續嘉惠學子。今年第5屆頒獎，受新冠肺炎疫情影響，以往集合式頒獎改到各鄉鎮各校頒獎，發揮「阿甘精神」，預計將舉辦100場頒獎。屏東在地企業也大受感動，透過基金會捐贈鮮魚給縣內國小足球隊，盼能拋磚引玉號召更多公益力量。
今年首場獎學金頒獎在至正國中舉辦，鍾佳濱在立院會期無法出席，由前縣長曹啟鴻代表出席。該獎學金由畢業班導師推薦班上最值得鼓勵的學生受獎，每班1人，國中生每人2千元，國小1千元，今年屏東縣國中畢業279人、國小334人，共613人受惠。
頒獎活動邀請曾獲懷博愛獎學金的校友，就讀屏東女中宋亭誼回母校現身說法。她感謝當初導師推薦，讓她機會獲得獎學金，她說，從小由阿公阿嬤照顧，獲得獎學金都由阿嬤保管，用來日後上大學基金，她也提到，獲獎不是根本的動力器，卻是不可小覷的推力器，形容獎項對她的重要性，未來若有能力也要設置獎學金，幫助更多需要鼓勵的人。
屏東縣前縣長曹啟鴻說，鍾佳濱擔任副縣長時就重視教育，擔任立委後眼界更寬廣，此活動獲獎名單不以分數排序決定，而是由最清楚學生狀況的導師推薦甚有意義。
現場頒獎活動安排屏東在地企業捐助鮮魚給屏東縣22所參加教育部體育署「國小足球世界盃」足球隊。位在屏東農業生物科技園區海揚貿易公司董事長薛屹砎，從魚市場拖魚到創業歷程，強調辛苦是成長的財富，勉勵學生永不放棄，此次捐贈200箱共2000公斤魚貨讓選手們補充營養，實際行動響應教懷博愛頒獎活動，並支持基層足球運動發展。
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