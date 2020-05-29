罕見黃金蝦蛄 澎湖潮間帶民眾意外捕獲

澎湖一名陳姓釣客近日在潮間帶找尋魚餌時，意外捕獲一隻罕見的黃金蝦蛄，由於稀有少見，他將這隻黃金蝦蛄送至縣內博物館飼養，讓各界有機會觀賞。

陳姓釣客表示，最近趁海水退潮之際，前往潮間帶捕捉蝦蛄等魚餌時，意外捕獲一隻罕見的黃金蝦蛄，考量到稀有性，便送給經營博物館的友人飼養。

陳姓釣客指出，澎湖潮間帶所生產的蝦蛄，體長約為3至8公分大，一般大都是深褐色或深綠色，大都生長在硓古石和珊瑚礁群中。

他說，蝦蛄頭胸部有對螯足，似螳螂的鐮刀狀，非常銳利，可打穿甲殼類動物的外殼，性情凶猛，有「海中的螳螂」稱號，在捕捉時要特別小心，稍一不慎就會受傷，這麼多年來，他還是首次捕捉到黃金蝦蛄。