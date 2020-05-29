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擔心防疫影響收入 高市顧問團送白米、香蕉助弱勢

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市府市政顧問團關懷旗山山城弱勢家庭與長輩，贈送生活物資記者徐白櫻／翻攝
高雄市府市政顧問團關懷旗山山城弱勢家庭與長輩，贈送生活物資記者徐白櫻／翻攝

高雄市府市政顧問團關懷旗山山城弱勢家庭與長輩，今天上午由市政顧問團聯誼會會長鄭東元領軍，一行人帶著白米、香蕉與罐頭等生活日用品到旗山區公所發送關懷物資，共有180戶弱勢家庭與500位社區關懷據點長輩受惠。

今天上午，高市府研考會主委李銘義、旗山區長謝健成、南聖聖母慈善會總幹事蔡信榮與善心人士張淑珍等人帶著白米、香蕉、罐頭、肉鬆與麵條等日用品抵達旗山區公所，關懷物資堆滿公所門口，全區180戶弱勢家庭成員到場領取物資。

市政顧問郭士男說，新冠肺炎影響許多人生活，更別說經濟弱勢族群，顧問團成員擔心弱勢家庭成員近日收入不穩定，選在端午節之前發送關懷物資，東西價格不高，卻是市府對弱勢家庭成員滿滿的關懷。

高雄市府市政顧問團關懷旗山山城弱勢家庭與長輩，贈送生活物資。記者徐白櫻／翻攝
高雄市府市政顧問團關懷旗山山城弱勢家庭與長輩，贈送生活物資。記者徐白櫻／翻攝
高雄市府市政顧問郭士男（右一）代表顧問團贈送黃澄澄的香蕉給弱勢家庭成員享用。記者徐白櫻／翻攝
高雄市府市政顧問郭士男（右一）代表顧問團贈送黃澄澄的香蕉給弱勢家庭成員享用。記者徐白櫻／翻攝

弱勢家庭 香蕉 新冠肺炎
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