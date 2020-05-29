聽新聞
test
0:00 / 0:00
擔心防疫影響收入 高市顧問團送白米、香蕉助弱勢
高雄市府市政顧問團關懷旗山山城弱勢家庭與長輩，今天上午由市政顧問團聯誼會會長鄭東元領軍，一行人帶著白米、香蕉與罐頭等生活日用品到旗山區公所發送關懷物資，共有180戶弱勢家庭與500位社區關懷據點長輩受惠。
今天上午，高市府研考會主委李銘義、旗山區長謝健成、南聖聖母慈善會總幹事蔡信榮與善心人士張淑珍等人帶著白米、香蕉、罐頭、肉鬆與麵條等日用品抵達旗山區公所，關懷物資堆滿公所門口，全區180戶弱勢家庭成員到場領取物資。
市政顧問郭士男說，新冠肺炎影響許多人生活，更別說經濟弱勢族群，顧問團成員擔心弱勢家庭成員近日收入不穩定，選在端午節之前發送關懷物資，東西價格不高，卻是市府對弱勢家庭成員滿滿的關懷。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言