好山好水加農會嚴選 打造大樹玉荷包金字招牌
高雄攔河堰水源地好山好水孕育出的大樹玉荷包，加上大樹區農會總幹事張清榮長年的嚴選堅持品質，擦亮「世界級吃的珍珠-大樹玉荷包」金字招牌，味甜中帶點酸味、令人回味無窮，因此受到國內外消費者的喜愛，建立大樹「玉荷包的故鄉」美譽，值此高雄大樹玉荷包荔枝盛產期，目前在農會、高雄物產館及網路購物等通路大熱賣，十分搶手。
高雄市荔枝種植面3100多公頃其中以玉荷包為大宗，超過7成，不論種植面積、產量與品質都是全國第一。玉荷包因果型如荷包、果肉如玉般而得名，口感甜中帶酸、果核小、皮薄、果肉Q而結實，受到國內外消費者喜愛，是水果內外銷的常勝軍。
張清榮本身也是玉荷包果農，連任六屆大樹農會總幹事，為打響「大樹玉荷包」農產名號，任內23年來可說是奉獻給玉荷包，嚴選玉荷包出貨，只出產期的頭2/3，產期末尾1/3則作冰品等加工，維持品質，張清榮表示，6月初前是玉荷包最佳品鮮期，從大樹農會今年更將分級粒裝再精進，四大內盒禮盒，讓玉荷包保鮮更長久風味更佳，預計大樹農會經手銷售推廣出去的玉荷包至少150公噸。
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