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愛文芒果受疫情衝擊 枋寮、春日、來義合組聯盟
屏東縣是愛文芒果最早採收的重要產區，今年氣候好大豐收，卻受疫情影響價格下跌，果農臉綠，去年度農產品共同運銷創下2.8億元、全國第二佳績的枋寮地區農會，總幹事鄭晏昕有感於「團結力量大」，在農糧署南區分署見證下，今天與枋寮、春日、來義鄉公所簽署「春來枋芒果產業聯盟」合作備忘錄，盼結合行政資源與整合服務，提升市場能見度和品牌競爭力。
鄭晏昕說，農會輔導春日、來義、枋寮果樹產銷班農友，芒果種植面積逾700公頃，透過產銷班輔導提升果品品質，並以共同運銷服務農友，有機友善及產銷履歷面積已近270公頃，去年度共同運銷創下全國第二、僅次於商高雄燕巢農會的佳績，今年愛文芒果因天氣好盛產，果農期待有個豐收年，卻遇到疫情來攪局，量大加上消費緊縮，平均價格較去年跌近半。
「產業聯盟就是發揮一加一大於二的力量！」她說，這波疫情突顯「團結力量大」的重要，為讓在地農產業走得長久，發起與枋寮、春日、來義鄉公所簽署「春來枋芒果產業聯盟」合作備忘錄，希望結合行政資源與整合性服務，不僅輔導更多農友投入生產安全安心農產品，更期盼共同為農產業發聲，整合3地優勢與資源推動農產業升級、帶動地方深度休閒旅遊，再創農業發展新契機；以3鄉鄉名取名的「春來枋」，也有「春天來訪」的涵意。
農糧署南區分署長姚志旺說，枋寮地區農會除了「綺羅香」品牌蓮霧、「花現枋寮」品牌芒果，也開發多款芒果果乾、芒果冰棒，未來透過產業聯盟合作持續開發更多特色系列伴手禮；藉由公民營合作的產業聯盟運作，開拓多元通路，建立在地優質農產品，讓到訪的遊客及消費者，更加了解3鄉生產的優質農產品，也期望未來生產者提升競爭力，消費者獲得品質安全保證，雙方共存共榮，創造雙贏局面。
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