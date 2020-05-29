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勞動部穩定青年就業祭出66億 一次看懂誰可獲得補助？

高市農損逾400萬元 一期水稻最慘

中央社 / 高雄29日電
高雄近日數場豪大雨，水稻倒伏造成災損。圖／高雄市農業局提供
高雄近日數場豪大雨，水稻倒伏造成災損。圖／高雄市農業局提供

梅雨鋒面滯留，高雄市持續有短時強降雨發生，市府農業局今天統計損失金額新台幣452萬5000多元，其中主要受害農作物為一期水稻和西瓜。大雨過後，農民應加強田間管理。

高雄市政府農業局表示，統計損失金額約452萬元，面積約250公頃，主要受害農作物為一期水稻，被害面積約170公頃；其次為西瓜，被害面積約13公頃。

市府農業局指出，5月中旬開始梅雨持續降雨影響，將屆收穫期的水稻若遇倒伏，須注意田間排水，以減少穗上發芽造成損失；木瓜、番石榴等果樹，須注意清除田間殘枝落果，以免影響田間排水；其他適逢收穫期的蔬菜及果品，可適時採收，以減少損失。

市府農業局提醒，因近期仍有間歇短時強降雨，請農友密切注意田間排水、做好各項防災準備，以及天氣放晴後，注意蟲害及疫病發生，以減少作物受害程度。

梅雨 高雄市
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