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前恆春鎮長盧玉棟遭司法拔官 開直播強調未愧對鎮民

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
前屏東縣恆春鎮長盧玉棟自27日當選無效二審判決定讞後，今天上午開直播告別鎮民，直播時數度情緒激動、時而眼眶泛紅，他自認沒有愧對恆春人。記者潘欣中／攝影
前屏東縣恆春鎮長盧玉棟自27日當選無效二審判決定讞後，今天上午開直播告別鎮民，直播時數度情緒激動、時而眼眶泛紅，他自認沒有愧對恆春人。記者潘欣中／攝影

屏東縣恆春鎮長盧玉棟自27日當選無效二審判決定讞後，今天召開直播記者會，直播時數度情緒激動、時而眼眶泛紅，他自認5年鎮長任期將恆春打造為「幸福福利鎮」、用心建設，沒有愧對恆春人，從政30年來，大家都知道他不會買票更沒錢買票，這樣的判決「他替恆春人不甘願」，並強調自己「受政治及司法迫害、希望是最後一個受害者」

屏東縣恆春鎮長選舉本屆呈現5搶1的激戰，無黨籍的盧玉棟贏次高的參選者前縣議員張榮志8000多票，他的支持者說，如此大的差距，有需要買票？盧玉棟也大笑3聲，直說感謝判決讓他能夠休息，希望自己是司法及政治迫害最後一個，也杜絕未來恆春鎮買票賄選的歪風，自己將回歸農家從事玉荷包及鴨蛋農務工作，支持為恆春奉獻的每位參選人。

「我對的起良心，也沒有愧對恆春人！」盧玉棟說，任內提升育兒津貼、結婚新人補助等福利措施，每個里都有新設道路，老舊活動中心都完成改建，援助弱勢家庭創辦的「愛心專戶」，更是歷年來最成功，現在最擔心的是尚未完成的恆春納骨塔工程，期盼未來主政者能接續完成，讓鄉親能在故鄉落葉歸根，中元恆春豎孤棚能夠續辦。

盧玉棟曾說「是擋人財路遭迫害」；盧的支持者說，懷疑是上任後下令停止恆春垃圾掩埋場外運作業，斷了別人上億的財路。

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