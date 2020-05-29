金門囝仔首度組隊參與玉山盃 金門航空慨捐程儀壯行

受梅雨影響，玉山盃青棒錦標賽延至昨日開打，首度組隊參加的金門青棒隊，首場比賽將於31日登場，屆時將與宜蘭縣代表隊對戰，金門縣棒球委員會主任委員陳滄江今天上午與金門航空召集人蔡傳成到金門高職捐贈2萬元程儀，希望學子們好好表現，為金門爭光。

國內青棒國手選拔賽舉辦至今，不曾有離島球隊參賽，金門縣青棒隊算是成功創下紀錄，儘管球隊是屬於社團性質，但可以有機會參與被稱作「台灣甲子園」的玉山盃青棒錦標賽，孩子們都相當興奮，總教練黃國偉表示，比喻這次像「越級打怪」，大家不會有太強的得失心，希望獲得最好的經驗值。

黃國偉進一步說明，所謂的「越級打怪」，指的是參賽的選手大都是國手、「大聯盟」等級，而我們則是1A、2A層級，算是「社團級」，練習量與比賽經驗跟他們有很大的落差。

黃國偉透露，這批參加玉山盃的球員幾乎都是高二球員，當中僅有1位是原住民，其他都是金門囝仔，他從國小就帶著他們練習，他直言，這群孩子以前打得很爛，國小、國中參加過的比賽，從來沒贏過一場球，每次都輸超過20分。

但國中畢業參加南華盃後，這群孩子忽然開竅了，開始嶄露頭角，一舉拿到前八強的佳績，甚至連續2年拿到「全國軟式青棒錦標賽」的第五名，現在他們出去比賽，很多台灣球隊都會害怕，有一定的實力。

黃國偉表示，這一批學員特別認真，一周至少練5天，甚至週末都是練習將近8小時，球員花很多時間在球場，他們用成績向大家證明。