高市綠營議員：肉品市場不宜遷去燕巢緊鄰橋科

高雄肉品批發市場有意遷建燕巢區，高雄市議會今天進行農林部門質詢，市議員高閔琳提出看法，強調地方民意與不分黨派的民代皆反對此事。市府農業局長吳芳銘說，肉品市場遷建案已經充分聽界外界聲音，8月底之前會有定論。

市區民族路上的高雄肉品批發市場老舊需要遷移，高雄地區農會有意遷移至燕巢果菜市場附近一塊台糖土地，遷建計畫引發民意反彈，居民組自救會表達反對心聲。

高市議會今天進行農林部門業務報告與質詢議程，高市議員高閔琳表示，肉品市場預定地緊鄰未來的橋頭科學園區，以及七所大學 ，除居民外，民代也是不分黨派表達反對，希望肉品屠宰場另闢地點，無論遷到那裏，農業局都要繼續嚴格把關與監督。

市府局長吳芳銘表示，有關高雄肉品市場案已經聽見各界聲音，高雄地區農會、肉品公司也清楚整個燕巢地區與民代的態度，8月底之前問題可望解決，另有關畜牧場的相關汙染，會持續同環保局去改善惡臭與排水問題。