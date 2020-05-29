獨／金門航空要飛了？幕後金主曝光宣稱砸50億

被稱作「台灣甲子園」的玉山盃青棒錦標賽於昨日開打，金門縣首度組成金門青棒隊參賽，金門縣棒球委員會主任委員陳滄江今天上午與金門航空召集人蔡傳成到金門高職捐贈2萬元程儀，也讓籌備中的金門航空金主意外提早曝光。

前議員陳滄江宣布籌組「金門航空」引起各方關注，今天幕後金主曝光，原來是台商蔡傳成等人，蔡傳成透露他的企業主要在台中與大陸，橫跨茶葉、有機農場與酵素等，他也是泰斗有機農業集團的創辦人，先前經常小三通往來金門。

蔡傳成表示，他們有好幾位台商，共同募集資金50多億，盼儘早成立「金門航空」，他也提及，目前全球疫情發燒，疫情似乎還看不到盡頭，全球的航空業面臨嚴峻的衝擊，他們基於穩扎穩打、立足金門、胸懷大陸、放眼全世界的方向，預估10月前會辦正式發佈會。

擔任金門航空總召集人的陳滄江補充說明，一切都按既定進度進行，但受到疫情影響略做調整，預計6月中旬要公布企業LOGO徵選結果，10月就會公布投資團隊，也會啟動設立航空公司的5階段。

至於5年前發起籌組金門航空公司的汪建勳質疑他們侵權，蔡傳成表示，汪是屬於不同的團隊，他也肯定汪建勳過去很用心在在籌組金門航空，但當時的航空背景與現在大不同，尤其現在還少2家航空公司。