動物森友會也能「很屏東」琉璃吊橋、燈塔妝點你的小島

防疫新生活從屏東開始，現在最夯的人氣遊戲「集合啦！動物森友會」，也可以「玩」屏東！

屏東縣政府日前推出14款新版名片，涵括屏東農特產、景點、人文等在地特色，包括蓮霧、芒果、可可、黑鮪魚、蝦子、稻田、客家藍衫、原民圖騰、眷村紅門、山川琉璃吊橋、溫泉、燈塔、綠蠵龜、恆春城門等，顛覆大眾對公部門美學傳統印象，引發民眾熱烈迴響，不斷詢問縣府「哪裡可以買？」、「怎麼蒐集？」，希望能出一卡通。

屏東縣政府決定延續這股屏東美學熱潮，進一步結合超高人氣遊戲「集合啦！動物森友會」，將名片設計融入遊戲圖樣素材內，利用遊戲功能妝點畫作或地貼，滿足玩家蒐集欲。

屏東縣長潘孟安說，繼英國牛津阿什莫博物館（Ashmolean Museum）、美國洛杉磯蓋蒂博物館（Getty Museum）分別將部分館藏化作知名人氣電玩《集合啦！動物森友會》畫作素材免費釋出，增加遊戲樂趣及提升民眾對藝術的興趣，縣府也跟上全球潮流，讓民眾搶先在遊戲中收藏屏東名片，同時把「屏東」行銷全世界。

屏東縣政府在「集合啦！動物森友會」開放下載的素材，除原先名片設計可可、黑鮪魚、綠蠵龜、眷村紅門、山川琉璃吊橋、鵝鑾鼻燈塔外，還追加全新的設計彩蛋，有小琉球的知名地標花瓶岩，全中運吉祥物「驕仔」、四重溪溫泉季「蔥寶」、模型娜等，玩家的小島有著濃濃的「屏東味」。