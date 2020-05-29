高市社會住宅落成 前金舊警察宿舍成歷史名詞

高雄市政府都市發展局落實市長韓國瑜的「老青共居，世代共好」政策，在前金區設老青共居社會住宅，今天落成。曾住過這棟宿舍的員警感嘆，當年月繳不到1000元，就可住在生活機能很好的鬧區，是員警一大福利，但現在已經成為歷史。

據高雄市警局後勤科瞭解，這棟5層樓建築在高雄市前金區大同二路與自強二路口附近，是1986年興建的警察宿舍，地坪約有500多坪，整棟共有60戶，每戶14坪，全是2房、1衛、1廳格局，當年員警依行政院訂定的宿舍扣繳標準承租，警正1階只月繳700元、警正2階以下繳600元、職工繳500元。

曾經租過宿舍的警官說，這棟警察宿舍以前大多是中、低階員警承租，員警能在市中心承租到這麼便宜的房子，而且上班方便、宿舍對面就是國小、旁邊有市場，要去百貨公司也很近，生活機能相當好，現在後面又有捷運站，能住在這裡，真的是一大福利。