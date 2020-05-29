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高市社會住宅落成 前金舊警察宿舍成歷史名詞

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
高雄市「前金舊警察宿舍」原貌。 聯合報系資料照／記者林保光攝影
高雄市「前金舊警察宿舍」原貌。 聯合報系資料照／記者林保光攝影

高雄市政府都市發展局落實市長韓國瑜的「老青共居，世代共好」政策，在前金區設老青共居社會住宅，今天落成。曾住過這棟宿舍的員警感嘆，當年月繳不到1000元，就可住在生活機能很好的鬧區，是員警一大福利，但現在已經成為歷史。

據高雄市警局後勤科瞭解，這棟5層樓建築在高雄市前金區大同二路與自強二路口附近，是1986年興建的警察宿舍，地坪約有500多坪，整棟共有60戶，每戶14坪，全是2房、1衛、1廳格局，當年員警依行政院訂定的宿舍扣繳標準承租，警正1階只月繳700元、警正2階以下繳600元、職工繳500元。

曾經租過宿舍的警官說，這棟警察宿舍以前大多是中、低階員警承租，員警能在市中心承租到這麼便宜的房子，而且上班方便、宿舍對面就是國小、旁邊有市場，要去百貨公司也很近，生活機能相當好，現在後面又有捷運站，能住在這裡，真的是一大福利。

2009年高雄市政府依據「高雄市市有眷舍房地處理要點」，當市府決定收回這棟警察職務宿舍，高雄市警局在2009年到2011年分3期付搬遷費，請住戶搬離，但仍有多戶非警職的占用戶不願搬遷，直到2016年底，高雄市都發局確定將這棟警察宿舍改建社會住宅，警方還一一與占用戶打官司，2018年底高雄地方法院判決市警局勝訴，去年1月強制占用戶搬遷，都發局才進場改建，成為老青共居社會住宅，「前金區舊警察宿舍」也成為歷史名詞。

高雄市都發局改建完成的社會住宅，今天落成。 記者林保光／攝影
高雄市都發局改建完成的社會住宅，今天落成。 記者林保光／攝影

高雄市 社會住宅
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