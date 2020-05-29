聽新聞
test
0:00 / 0:00
高市社會住宅落成 前金舊警察宿舍成歷史名詞
高雄市政府都市發展局落實市長韓國瑜的「老青共居，世代共好」政策，在前金區設老青共居社會住宅，今天落成。曾住過這棟宿舍的員警感嘆，當年月繳不到1000元，就可住在生活機能很好的鬧區，是員警一大福利，但現在已經成為歷史。
據高雄市警局後勤科瞭解，這棟5層樓建築在高雄市前金區大同二路與自強二路口附近，是1986年興建的警察宿舍，地坪約有500多坪，整棟共有60戶，每戶14坪，全是2房、1衛、1廳格局，當年員警依行政院訂定的宿舍扣繳標準承租，警正1階只月繳700元、警正2階以下繳600元、職工繳500元。
曾經租過宿舍的警官說，這棟警察宿舍以前大多是中、低階員警承租，員警能在市中心承租到這麼便宜的房子，而且上班方便、宿舍對面就是國小、旁邊有市場，要去百貨公司也很近，生活機能相當好，現在後面又有捷運站，能住在這裡，真的是一大福利。
2009年高雄市政府依據「高雄市市有眷舍房地處理要點」，當市府決定收回這棟警察職務宿舍，高雄市警局在2009年到2011年分3期付搬遷費，請住戶搬離，但仍有多戶非警職的占用戶不願搬遷，直到2016年底，高雄市都發局確定將這棟警察宿舍改建社會住宅，警方還一一與占用戶打官司，2018年底高雄地方法院判決市警局勝訴，去年1月強制占用戶搬遷，都發局才進場改建，成為老青共居社會住宅，「前金區舊警察宿舍」也成為歷史名詞。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言