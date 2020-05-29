高市舊警舍化身社會住宅落成 韓國瑜：錢花在刀口上

高雄市政府都市發展局改建市警局前金舊警察宿舍，成為「老青共居」社會住宅，今天舉行竣工落成典禮，都發局表示，這棟5層樓的社會住宅，共有48戶，並有停車場，每戶將租7500元，預訂公告承租後，7月起出租。

高雄市長韓國瑜今天主持落成典禮，表示原警察宿舍破損不堪，1年就改建成老青共居的社會住宅，不光是活化市府的資產，更展現市府堅定的決心，讓高雄青年和弱勢族群得到住房的照顧。他表示，未來高雄市政府一定秉持重大神聖目標，繼續照顧弱勢族群，辦好教育，也將大力推動幼兒公托。

這棟社會住宅在高雄市前金區大同二路前金國小對面，原本是警察宿舍，去年4月底動工，由高雄市政府都發局改建為「老青共居」社會住宅，今年5月20日完工。5層樓建築可容納48戶，而且還設置汽機車停車場，1樓保留公托、衛教及關懷據點等空間，每戶將出租7500元，都發局表示家電具全，「一卡皮箱」就可入住。

韓國瑜說，高雄市政府的財政非常非常的困難，昨天立法院財政委員會到高雄視察，各單位都向財政委員會叫苦、叫窮，市府的錢都花在刀口上，都發局為照顧青年，尋尋覓覓，才找到前金區的警察宿舍，只花6800萬，1年就建構完成，也造成很多有興趣的人關心新建成的住宅，難能可貴的。