疫情趨緩 金門國家公園重新開放室內媒體播放室與賣店

因應疫情趨緩，金門國家公園管理處今天表示，園區各景(據)點室內媒體播放室，將於6月1日起全面重新開放，供遊客參訪時觀賞影片，但目前進入室內展館量測體溫及實名登記制，仍要照常辦理，請遊客多加配合。

新冠肺炎疫情全球發燒，金管處在今年的4月25日起暫停對外開放各景(據)點室內媒體播放室，近日因疫情趨於平穩，為了兼顧防疫與民眾的生活品質，吸引更多旅客來金門旅遊，體驗離島觀光特色，決定從6月起重新開放。

另外，金管處標租的賣店如翟山、迎賓館等，因應金門縣政府觀光振興政策，也陸續於6月1日起恢復營業，更多民宿、賣店也持續營業中，歡迎大家蒞臨指導。

金管處表示，配合內政部相關振興措施，園區內由金管處標租之民宿、賣店已有4家加入「臺灣國家公園微旅行護照」，且預定7月新版發行後將有39家加入，此次活動以集章及來店優惠為主軸，有關活動各項優惠措施請參閱「國家公園微旅行護照FB」或「臺灣國家公園網站」，屆時請遊客及鄉親多加利用。