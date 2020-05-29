Maker School大港自造學校開學 自造時代來臨

全台最大自造者空間M.ZONE大港自造特區為培育青年成為自造職人，開設Maker School大港自造學校，搭配今年首波展覽「數位自造展：3D列印你的生活」今天開展，高雄市副市長葉匡時宣布Maker School開學及數位自造加速營啟動，盼打造出更多高雄自造團隊。

葉匡時說，市府致力推動高雄青創事業發展，M.ZONE推出的數位自造展，作品種類從耳機、防護罩、八輪滑板、到黑膠唱片機都有，還有因應新冠肺炎疫情肆虐的3D列印防疫專區，廣蒐全台運用3D列印創作防疫物品的自造者來展出，北部知名3D列印團隊ATOM不只參與此次展覽，更進駐M.ZONE成立概念店。市府希望透過M.ZONE系列帶狀的展覽、課程及講座，加速數位自造在生活及產業應用上跨領域的散播，帶出更多創新應用，讓更多青年成為創新實踐家。

青年局長林鼎超提到，全新的「自造」時代正在開啟，隨著數位機具的普及，全球的自造風潮已創造出無數的作品，其中有不少作品為我們的生活帶來了重大改變。此次搭配展覽的重點活動為「數位自造加速營」，預計招募全台充滿想法的有志自造青年，在數位自造顧問團的輔導下，10周內培養青年精通桌上型數位自造設備，除把腦中想法動手實踐出來外，更讓青年培訓後擁有創業、就業的技能。

數位自造展涵蓋醫療、生活、藝術創作等領域，讓民眾可以輕鬆、零距離的走入數位自造世界，展覽時間從即日起至7月26日為期3個月，在駁二藝術特區大勇區八號倉庫展出，參觀民眾還可到展示區下載開源檔案，並當場用3D列印機印出符合臉型的口罩支撐架或密合器。除展覽外，還有一整季的數位自造課程，內容以3D列印、雷射切割等為主，另每月推出精彩數位自造大師講座，有興趣的民眾可至M.ZONE大港自造特區官網及臉書粉絲專頁報名。