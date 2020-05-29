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「南台灣乳癌第一刀」侯明鋒 今天進駐大武衛生所看診

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導
高雄醫學大學附設中和紀念醫院長侯明鋒（左），今天進駐台東大武衛生所提供「乳房外科」門診服務。記者尤聰光／翻攝
高雄醫學大學附設中和紀念醫院長侯明鋒（左），今天進駐台東大武衛生所提供「乳房外科」門診服務。記者尤聰光／翻攝

高醫團隊去年2月1日進駐台東南迴大武衛生所後，大幅提升南迴醫療品質，今天有「南台灣乳癌第一刀」美譽的高醫大學附設中和紀念醫院長侯明鋒進駐衛生所，提供「乳房外科」門診服務。

大武衛生所主任盧克凡指出，高醫去年起在大武開設的骨科、腎臟內科、心臟內科、胃腸內科、肝膽胰內科等門診，指派的都是南台灣名醫，另今年5月開始也提供1週1診次的眼科、皮膚科、耳鼻喉科遠距視訊醫療門診。

他說，今天有「南台灣乳癌第一刀」美譽的院長侯明鋒進駐看診，可說是婦女朋友一大福音，他是全台灣乳癌外科權威，畢生投入乳癌防治工作超過20年，並獲得乳癌生命搶救王第1名。

台東縣內醫院大多集中在市區，對南迴看診民眾，如自行就醫得花1到2小時車程到市區，對於高醫持續在大武衛生所增加專科門診，南迴鄉親表示「去大武衛生所看診像是在大醫院」。

盧克凡表示，「大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心」即將完工，未來高醫醫療團隊也會從大武衛生所緊急救護中心無縫接軌進駐南迴緊急醫療中心，繼續為南迴提供診療及24小時緊急醫療服務。

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