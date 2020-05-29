高雄遠洋魷釣船上岸檢疫 韓國瑜贈送防疫關懷包

高雄前鎮漁港進入魷釣船返港作業旺季，近日會有百艘遠洋漁船、4千多名漁工陸續入港，因應中央邊境防疫措施調整，遠洋漁工須上岸入住防疫旅館。今早高雄市長韓國瑜與中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥，先後抵達漁港勘查檢疫作業，中央與地方高度關注，希望海港不要出現防疫破口。

每年5月底遠洋魷釣漁船陸續大批返台，卸貨完成後再轉往西北太平洋漁場捕抓秋刀魚。高市海洋局指出，5至7月預計會有近百艘遠洋漁船返回前鎮漁港卸魚與整補，6月上旬進入最高峰；5月18日以後入港的遠洋漁船不論是否有海上接觸史，返台後都需1人1室居家檢疫14天。

今天上午8點多，佶洋號魷魚船52名漁工入港，船停靠檢疫碼頭，在海巡署安檢人員監督下，船上人員上岸清點人數，接著由市府衛生局人員量體溫及問診，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥、漁業署長張致盛到場視察防疫流程。

陳宗彥表示，邊境防疫很重要，針對漁船上岸，事前與地方政府、漁業署開過幾次會議，大家做好準備，感謝高市府協助將800多間防疫旅館擴充至2800多間，提供返港所需，讓防疫工作做好，目前台灣社區非常安全， 所以邊境要加強防疫，讓台灣社區可以更安全；漁船靠港後會有整套邊境境管流程與防疫措施，身體有狀況的船員依照防疫標準送採檢單位採檢，沒有異常者搭防疫專車到防疫旅館檢疫。