小確幸！使用APP繳高雄路邊停車費享9折優惠

高雄市已營運代收路邊停車費的有「LinePay」、「歐付寶」、「friDay錢包」、「Pi拍錢包」及「街口支付」等5家，即日起新增加「車麻吉」APP，6月1日再新增「OnePaid萬付通」APP，將有7家業者加入代收服務。高雄市交通局表示，6月底前使用APP繳費享有9折優惠。

高雄市交通局長鄭永祥表示，推行APP繳費享9折優惠活動迄今，使用率已從原本7.3%提升至9.4%，使用APP繳交高雄市路邊停車費，不受時間和空間限制，輸入車號，即可查詢所有未繳停車單，免除跑超商，目前多家APP業者也有多項點數回饋活動，可以用以折抵日常生活消費，相當划算。交通局也提醒，6月底前使用APP繳路邊停車費還享有9折優惠，歡迎多加利用。

業務員黃姓男子說，因為工作需要每天路邊停車4至5個小時，平常1個月的停車費大概3000元，9折優惠後，每月可省下300元，算是生活中的小確幸。