大鵬灣「海上巨蛋」吸人氣 連鎖咖啡店、鵬琉線進駐

屏東大鵬灣國家風景區斥資數千萬元打造的濱灣候船中心，白色的蛋型棚頂觀景平台造型優美，被網友喻為「海上巨蛋」，入夜後搭配碼頭和濱灣公園的燈火，七彩光影倒映湖面，絢麗奪目，猶如漫步星光大道，成為網美拍照打卡新亮點，不僅吸引知名咖啡連鎖品牌丹堤咖啡店進駐，本周六正式開幕，上周宣布停駛的大鵬灣琉球航線，也從灣域東岸圍移往該地重新出發，預定下月底開航。

鵬管處說，蛋型棚頂的濱灣候船中心也是觀景平台，4月啟用時因逢疫情嚴峻未舉行儀式，遊客口中的「海上巨蛋」已成為東港觀光旅遊新亮點，它在丹堤咖啡屏東大鵬灣店旁，入夜後搭配碼頭和濱灣公園的燈火，七彩光影倒映湖面，絢麗奪目，猶如漫步星光大道，最近成為網美拍照打卡新亮點，大家來大鵬灣旅遊時，可以啜飲咖啡歇歇腳，欣賞灣畔日夜不同的風情。

台灣定期航班往返小琉球有東港、鹽埔及大鵬灣3處碼頭，鵬琉線停泊於灣域東岸BOT商範圍內，每週五、六、日來回各一班次，以團客為主，即使祭出200元超低價仍無法吸客，營運1年多來未見起色，又逢疫情，大鵬灣遊艇公司日前貼出公告，指為提升服務品質及搬遷至新的營運場所，船舶進行內部整修與遷移作業，即日起停航至6月底。鵬管處表示已接獲鵬琉線申請移轉到灣域西側觀景候船平台營運，並同意轉移，下個月底啟航，遊湖船未來也將陸續進駐西岸遊客中心。