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屏東最美旅遊手冊化身郵摺 跟著郵局旅行屏東

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府繼去年推出爆紅的最美旅遊手冊「關於屏東的6件事」，今年將最美旅遊手冊化身為最美郵摺，屏東縣政府與中華郵政推出「跟著郵局去旅行」郵摺，即將在5月30日正式公開上架。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府繼去年推出爆紅的最美旅遊手冊「關於屏東的6件事」，今年將最美旅遊手冊化身為最美郵摺，屏東縣政府與中華郵政推出「跟著郵局去旅行」郵摺，即將在5月30日正式公開上架。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府繼去年推出爆紅的最美旅遊手冊「關於屏東的6件事」，今年將最美旅遊手冊化身為最美郵摺，屏東縣政府與中華郵政推出「跟著郵局去旅行」郵摺，即將在5月30日正式公開上架。

屏東縣政府國際暨傳播事務處去年推出「關於屏東的6件事」旅遊手冊，以咖啡、甜點、美食、閱讀、山、海等6項主題，搭配清新療癒的圖文，猶如童書系列，縣府當時電話接到手軟，請民眾寄回郵，不到一周全數被索取一空，「從來沒看過公部門的文宣品這麼搶手」。

這股熱潮吸引中華郵政注意，屏東郵局聯繫縣府希望授權合作，將「關於屏東的6件事」旅遊手冊元素及可愛手繪風格融入郵摺，為傳統郵摺注入人文溫度及活力，希望大家跟著郵局旅行屏東。

「旅行屏東」郵摺在5月30日正式公開上架，延續「關於屏東的6件事」旅遊手冊文青風格，內含恆春古城、大鵬灣跨海大橋、墾丁國家公園及小琉球花瓶岩等4款屏東風情郵票及主題明信片，簡單文字與手繪插圖，內頁設計易於閱讀，取下郵票後，還會發現有著同款小插圖，使用明信片或郵票後也能保留完整郵摺作典藏，是給民眾驚喜的小彩蛋。

封面造型以鴿子為主角，強調郵局「信鴿」形象，簡潔清新設計，改變大眾對郵摺的刻板印象。　

屏東縣政府傳播暨國際事務處近年推出作品跳脫傳統思維，簡約實用「屏本事」手札、最美的旅遊手冊「關於屏東的6件事」、饒富趣味的屏東聖誕節立體海報、蘊含祝福「馬上有魚」小王馬、具在地特色的縣府新版名片，幾乎一推出被搶翻天，縣府只好頻頻和民眾道歉，有網友打趣可以組成「紅到要道歉系列」。

  傳播暨國際事務處表示，除授權郵局製作郵摺，今年也將陸續推出更有質感的新作品，讓屏東之美被更多人看見。

  「旅行屏東」郵摺每本售價280元，限量3000套，有興趣購買者可至屏東縣各郵局訂購。

屏東縣政府繼去年推出爆紅的最美旅遊手冊「關於屏東的6件事」，今年將最美旅遊手冊化身為最美郵摺，屏東縣政府與中華郵政推出「跟著郵局去旅行」郵摺，即將在5月30日正式公開上架。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府繼去年推出爆紅的最美旅遊手冊「關於屏東的6件事」，今年將最美旅遊手冊化身為最美郵摺，屏東縣政府與中華郵政推出「跟著郵局去旅行」郵摺，即將在5月30日正式公開上架。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府繼去年推出爆紅的最美旅遊手冊「關於屏東的6件事」，今年將最美旅遊手冊化身為最美郵摺，屏東縣政府與中華郵政推出「跟著郵局去旅行」郵摺，即將在5月30日正式公開上架。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府繼去年推出爆紅的最美旅遊手冊「關於屏東的6件事」，今年將最美旅遊手冊化身為最美郵摺，屏東縣政府與中華郵政推出「跟著郵局去旅行」郵摺，即將在5月30日正式公開上架。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府繼去年推出爆紅的最美旅遊手冊「關於屏東的6件事」，今年將最美旅遊手冊化身為最美郵摺，屏東縣政府與中華郵政推出「跟著郵局去旅行」郵摺，即將在5月30日正式公開上架。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府繼去年推出爆紅的最美旅遊手冊「關於屏東的6件事」，今年將最美旅遊手冊化身為最美郵摺，屏東縣政府與中華郵政推出「跟著郵局去旅行」郵摺，即將在5月30日正式公開上架。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府繼去年推出爆紅的最美旅遊手冊「關於屏東的6件事」，今年將最美旅遊手冊化身為最美郵摺，屏東縣政府與中華郵政推出「跟著郵局去旅行」郵摺，即將在5月30日正式公開上架。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣政府繼去年推出爆紅的最美旅遊手冊「關於屏東的6件事」，今年將最美旅遊手冊化身為最美郵摺，屏東縣政府與中華郵政推出「跟著郵局去旅行」郵摺，即將在5月30日正式公開上架。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府繼去年推出爆紅的最美旅遊手冊「關於屏東的6件事」，今年將最美旅遊手冊化身為最美郵摺，屏東縣政府與中華郵政推出「跟著郵局去旅行」郵摺，即將在5月30日正式公開上架。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 郵局 中華郵政
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