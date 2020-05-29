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屏基不續聘工會理事長發信給員工說明 工會駁無謂指控

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏基院長今發給員工公開信說明，屏基工會批院方不思檢討協商指控詹不適任，對不實指控，將與律師研議後續法律行動。圖／屏基工會提供
屏基院長今發給員工公開信說明，屏基工會批院方不思檢討協商指控詹不適任，對不實指控，將與律師研議後續法律行動。圖／屏基工會提供

屏東基督教醫院神經內科主任詹智鈞、也是屏基工會理事長，今年4月他遭院長告知6月底合約到不再續聘，詹追問院長原因，都說「沒有理由」。屏基工會認為理事長遭醫院報復性解僱，發起抗爭，27日北上衛福部陳情，屏基院長昨發給員工公開信說明，屏基工會批院方不思檢討協商指控詹不適任，對不實指控，將與律師研議後續法律行動。

屏基工會28日深夜在臉書公開院長今發給員工的公開信，對於公開信內容，屏基工會與台北市醫師職業工會發聲明駁斥，不實指控。

屏基工會聲明指出，「斷然解雇理事長，勞資已無和諧可能」，屏基在寄給員工信件當中，強調資方與工會互動理想，實為嚴重背離常理的陳述。勞資關係本就存在巨大力量懸殊，資方掌握勞工生殺大權，同時也握有龐大法律力量，動輒與員工法院相見。在理事長不獲續聘，「寒蟬效應」已造成，今後員工惟高層意見是瞻，忌憚院方打壓而拒斥工會，不可抹滅傷害已然造成。

「批評管理階層乃工會職責，屬員工言論自由」屏基工會聲明指出，醫院資方在公開信指出，詹理事長曾在個人社群平台批評院方，構成不適任的理由。實際上，詹理事長臉書貼文多屬公開資訊，除時常張貼衛教資訊、政府公告以外，也經常本於理事長職責，提出對管理階層、董事會的諍言。醫院以病人安全為最高目標，因此須鼓勵員工勇於面對問題、提出檢討，避免問題再發生，如今竟對敢於批評者動用最嚴厲懲戒。

屏基工會也擔憂，沒有言論自由的職場，醫療品質恐怕危在旦夕，院方若真認為文字內容有侵犯名譽，大可循正當法律程序釐清，而非含沙射影。

「專業事務，回歸醫療專業解決」屏基工會聲明指出，院方在公開信中，提到詹醫師「醫療專業責任不足」等語。實際上，詹醫師擔任神經內科主任，多次帶領團隊通過醫院評鑑，成績有目共睹，更是醫院拿來大肆宣揚的政績。

屏基工會聲明指出，「欲加之罪，何患無辭？」工會批評每句話有理據，未來循正當法律程序讓資方面對自己錯誤。

對於屏基不續聘工會理事長詹智鈞，屏東縣政府勞動處已介入協調。

屏基院長今發給員工公開信說明，屏基工會批院方不思檢討協商指控詹不適任，對不實指控，將與律師研議後續法律行動。圖／屏基工會提供
屏基院長今發給員工公開信說明，屏基工會批院方不思檢討協商指控詹不適任，對不實指控，將與律師研議後續法律行動。圖／屏基工會提供

屏東縣政府 衛福部
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