高雄今起至31日 鋒面離開溫度升高

受梅雨鋒面影響，高雄近日雨勢不斷，降雨有助空氣品質，高雄市環保局表示，到31日以前，空氣品質都是良好等級。

高雄市環保局官方line「高雄空品報你知」提醒，今天鋒面漸遠離，南風增強，溫度明顯升高，但降雨仍容易在清晨、上午出現，區域集中在沿海平地，近日容易有驟雨，大家出門務必帶雨具。