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高雄今起至31日 鋒面離開溫度升高
受梅雨鋒面影響，高雄近日雨勢不斷，降雨有助空氣品質，高雄市環保局表示，到31日以前，空氣品質都是良好等級。
高雄市環保局官方line「高雄空品報你知」提醒，今天鋒面漸遠離，南風增強，溫度明顯升高，但降雨仍容易在清晨、上午出現，區域集中在沿海平地，近日容易有驟雨，大家出門務必帶雨具。
許多民眾好奇「下雨可以讓空氣變好嗎？」高雄市環保局表示，雨勢確實有機會緩解空氣汙染，但不是每一次下雨空氣都會變好。雨勢大小、持續時間、雨滴密度、是否伴隨強風等，都是決定汙染物是否能降低的重要關鍵。下雨大部分可以讓空氣改善，但不是絕對，因此改善空氣品質不能僅依靠下雨。
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