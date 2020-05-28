愛玩橘／退警黃麗枝 經營有溫度咖啡民宿

女警黃麗枝退休5年，她自從同當警察的丈夫在職去世，在退休前便利用撫卹金買下法拍地，幫丈夫留給兒女，正巧這塊地附近「中都唐榮磚窯廠」經文化部列為國定古蹟，兒女長大後她毅然退休，自當監工，自地自建成咖啡民宿，為自己的生涯找到「第二春」。

退休女警黃麗枝自地自建的咖啡民宿「71cafe」，以門牌號碼為店名。 記者林保光／攝影

娘家在彰化的黃麗枝警專畢業分發到高雄市警局，1990年代，高雄市警局查辦某建設少東遭綁架案、追查「南偷北盜」中的「南偷」辛逸民，她多次受命與當時高雄市刑大刑警陳忠義喬扮情侶查案，2人由假情侶變真愛人，結婚時還在高雄警界傳為佳話。

黃麗枝打造「有溫度的民宿」，牆上有取得不易的民宿登記證，還有旅客離開後寄給她的感謝信。 記者林保光／攝影

婚後不到10年，陳忠義因病去世，黃麗枝獨力撫育兩兒女，總想把丈夫的撫卹金留給兒女，不敢亂花，後來在三民區中都唐榮磚窯廠附近，買下60多坪法拍地。中都唐榮磚窯廠的八卦窯與2座煙囪等建築保存完整，2005年經文化部列國定古蹟，附近市地重劃，黃麗枝也因兒女長大，5年前退休，利用這塊地蓋屋當住宅兼營咖啡館、民宿。

黃麗枝與顧客們在民宿一樓咖啡廳合影，就像一家人在自家客廳喝咖啡般自在。 圖／黃麗枝提供

黃麗枝期望生涯第二春，是經營「有溫度、有家的感覺的民宿」，和兒女絞盡腦汁想店名，也請好友票選店名。當房子門牌號碼一下來，好友們票選以門牌當店名，「71cafe」就在警界及退伍警察圈成名。在這3年用心經營下，回頭客不斷，甚至國外旅客離開，都會告訴她「I will be back」。 許多外籍投宿客住過黃麗枝（右二）的民宿，高興的合影，離去時還說「I well be back」。 圖／黃麗枝提供 黃麗枝自製的咖啡、麵包，深受投宿旅客歡迎。 記者林保光／攝影

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