愛玩橘／退警黃麗枝 經營有溫度咖啡民宿

女警黃麗枝退休5年,她自從同當警察的丈夫在職去世,在退休前便利用撫卹金買下法拍地,幫丈夫留給兒女,正巧這塊地附近「中都唐榮磚窯廠」經文化部列為國定古蹟,兒女長大後她毅然退休,自當監工,自地自建成咖啡民宿,為自己的生涯找到「第二春」。

退休女警黃麗枝自地自建的咖啡民宿「71cafe」,以門牌號碼為店名。 記者林保光/攝影

娘家在彰化的黃麗枝警專畢業分發到高雄市警局,1990年代,高雄市警局查辦某建設少東遭綁架案、追查「南偷北盜」中的「南偷」辛逸民,她多次受命與當時高雄市刑大刑警陳忠義喬扮情侶查案,2人由假情侶變真愛人,結婚時還在高雄警界傳為佳話。

黃麗枝打造「有溫度的民宿」,牆上有取得不易的民宿登記證,還有旅客離開後寄給她的感謝信。 記者林保光/攝影

婚後不到10年,陳忠義因病去世,黃麗枝獨力撫育兩兒女,總想把丈夫的撫卹金留給兒女,不敢亂花,後來在三民區中都唐榮磚窯廠附近,買下60多坪法拍地。中都唐榮磚窯廠的八卦窯與2座煙囪等建築保存完整,2005年經文化部列國定古蹟,附近市地重劃,黃麗枝也因兒女長大,5年前退休,利用這塊地蓋屋當住宅兼營咖啡館、民宿。

黃麗枝與顧客們在民宿一樓咖啡廳合影,就像一家人在自家客廳喝咖啡般自在。 圖/黃麗枝提供

黃麗枝期望生涯第二春,是經營「有溫度、有家的感覺的民宿」,和兒女絞盡腦汁想店名,也請好友票選店名。當房子門牌號碼一下來,好友們票選以門牌當店名,「71cafe」就在警界及退伍警察圈成名。在這3年用心經營下,回頭客不斷,甚至國外旅客離開,都會告訴她「I will be back」。 許多外籍投宿客住過黃麗枝(右二)的民宿,高興的合影,離去時還說「I well be back」。 圖/黃麗枝提供 黃麗枝自製的咖啡、麵包,深受投宿旅客歡迎。 記者林保光/攝影

