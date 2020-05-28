人行道上畫機車格 澎湖縣突發奇想遭批低能無下限

澎湖離島幅員不大，居民多以機車代步，警方最近整頓交通，在蛋黃區把機車格畫到人行道上，還在臉書PO照報告工作進度，文末更註明「機車有秩，安全無慮」，結果招來負評連篇，網友看了人行道上畫機車格，紛留言開罵這款設計根本「低能無下限」、「智障」，更反問人行道停機車，行人要怎麼走，難道用飛的嗎?

澎湖警方在臉書「菊警局長室」貼文報告「蛋黃區機車格劃設進度，指至5月27日止，兩周來已完成民福路、惠安路機車格畫設，累計14 天已新增畫設600格。文中並提醒駕駛，要把機車確實停入人行道停車格內，大家共同打造美好的市容環境。

網友看了警方把機車格畫在人行道上的傑作，無不傻眼。15小時內湧600多則留言，結果是負評連篇，網友回應「行人走車道，讚嘆阿」，「這些公務員一定窮到沒錢去日本玩，標準低到令人難以置信」，「人行道都不人行道，拚個屁觀光」。

網友質疑，這樣畫人行道，就不是人行道了，行人有辦法走嗎？那以後輪椅和娃娃要推到馬路上，有比較友善嗎？帶小孩來玩非常危險。有網友認為，增設停車格立意良善，但把車格畫在原本狹窄的人行道上，真的令人傻眼。有人感嘆，局長室貼出來的成果照，居然沒有一處人行道可讓行人走，行人的權益何？