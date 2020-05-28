聽新聞
test
0:00 / 0:00

縣長施政滿意度金門15名 楊鎮浯：民眾有感比去年進步

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
遠見雜誌2020《遠見》縣市長施政滿意度調查結果今天出爐，金門縣長楊鎮浯在全國21個縣市裡，僅拿到第15名，楊鎮浯表示，民調結果報告顯示，不論是他個人或是整體施政面向滿意度，都較去年進步，代表民眾有感受到他及縣府團隊這一年來的努力。記者蔡家蓁／攝影
遠見雜誌2020《遠見》縣市長施政滿意度調查結果今天出爐，金門縣長楊鎮浯在全國21個縣市裡，僅拿到第15名，楊鎮浯表示，民調結果報告顯示，不論是他個人或是整體施政面向滿意度，都較去年進步，代表民眾有感受到他及縣府團隊這一年來的努力。記者蔡家蓁／攝影

遠見雜誌2020《遠見》縣市長施政滿意度調查結果今天出爐，金門縣長楊鎮浯在全國21個縣市裡，僅拿到第15名，對此，楊鎮浯表示，民調結果報告顯示，不論是他個人或是整體施政面向滿意度，都較去年進步，代表民眾有感受到他及縣府團隊這一年來的努力。議員則表示，從他上任以來，還未看到具體重大的改革成果，希望縣府團隊能確實檢討，開創新局。

縣市長施政滿意度調查結果今天出爐，金門是三離島中的最後一名，全國排名倒數第5名，對此網路上與議員都有很多討論與期許，陳姓網友就說，恭喜阿牛縣長得到68.8分的施政滿意度高分，在21縣市長的施政滿意度排行第15名。另一位網友吳鎮揚指出，這次的評比，楊鎮浯的每一樣分數都低過平均分數，金門整體施政滿意度低過全國各縣市平均水平，差距達10分之多，21縣市當中排名倒數第五名，雖然跟自己比是進步的，但跟全國其它縣市比仍是落後的，縣長加加油好嗎？

楊鎮浯表示，今年的施政滿意度為61.7，比去年上升14.1，民調結果報告顯示，不論是他個人或是整體施政面向滿意度，都較去年進步，代表民眾有感受到他及縣府團隊這一年來的努力。縣府團隊一定會繼續盡全力拚縣政，做對的事，並且把事做到最好，以符合民眾的期待。

議員董森堡則表示，許多金門民眾期待楊鎮浯上任後能有革新氣象，但目前並未看到具體重大的改革成果，加上金門地區受到新冠肺炎疫情衝擊的影響，金酒和觀光產業面臨重大衝擊，希望金門縣政府團隊能確實檢討這幾年累積下來的不當政策、開源節流，從疫情影響中思考島嶼發展的出路、開創新局。

議員陳志龍指出，對於楊縣長的施政滿意度為全國倒數第5名，他認為最主要是楊鎮浯一直強調要盤整、開源節流，但是碰到疫情，以觀光立縣的金門當然受到的影響跟會比其他縣市大，尤其是小三通關閉之後，觀光產業幾乎歸零；加上金酒業績大幅衰退，金酒是金門人的金雞母，董事長、總經理皆由縣長指派，如果金酒業績無法重新邁入成長階段，楊縣長的滿意度，當然無法有更好的起色；他強調，這次的滿意度對縣長來說是個警訊，希望能藉由這個警訊，讓縣政團隊能更上緊發條，提升效率，努力的讓縣民有感，過上更好的生活，滿意度自然就會回升。

真的做得太爛了！議員李應文直言，縣府團隊真的要再加強，尤其很多官員都是待退，有的今年中，有的明年初就要退休，難免做事不積極，希望縣府能多加把勁，讓人民有感。

縣議員董森堡表示，許多金門民眾期待楊鎮浯上任後能有革新氣象，但目前並未看到具體重大的改革成果。記者蔡家蓁／攝影
縣議員董森堡表示，許多金門民眾期待楊鎮浯上任後能有革新氣象，但目前並未看到具體重大的改革成果。記者蔡家蓁／攝影
議員陳志龍指出，縣長楊鎮浯的施政滿意度為全國倒數第5名，他認為對縣長來說是個警訊，希望能藉由這個警訊，讓縣政團隊能更上緊發條，提升效率。記者蔡家蓁／攝影
議員陳志龍指出，縣長楊鎮浯的施政滿意度為全國倒數第5名，他認為對縣長來說是個警訊，希望能藉由這個警訊，讓縣政團隊能更上緊發條，提升效率。記者蔡家蓁／攝影

金門 楊鎮浯 疫情
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

楊鎮浯視察金門大橋預鑄節塊

後疫情時期拚觀光 國民黨10縣市長動員展現團結氣勢

楊鎮浯赴金門大橋工程預鑄埸視察 盼明年如期完工

金門新北推金新款待防疫旅遊 共同振興國旅

相關新聞

縣長施政滿意度金門15名 楊鎮浯：民眾有感比去年進步

遠見雜誌2020《遠見》縣市長施政滿意度調查結果今天出爐，金門縣長楊鎮浯在全國21個縣市裡，僅拿到第15名，對此，楊鎮浯...

台灣檸檬特有的香氣 贏得盲測拿下20年國外訂單

屏東縣是全台檸檬最大產區，占全台總種植面積近7成是全台之冠，屏東縣軒禾農產品運銷合作社在去年12月參加美國奧克蘭公司舉辦...

人行道上畫機車格 澎湖縣突發奇想遭批低能無下限

澎湖離島幅員不大，居民多以機車代步，警方最近整頓交通，在蛋黃區把機車格畫到人行道上，還在臉書PO照報告工作進度，文末更註...

罷韓前被批土地照標售 高市地政局抱屈

高雄市地政局第2季開發區土地預訂6月17日標售，將釋出12標建地，合計總底價近11億4千萬，卻遭質疑在罷韓期間，土地照賣...

金門岸際第12起鯨豚死亡 初判為保育類中華白海豚

金寧鄉安岐岸際沙灘今天上午發現1隻死亡海豚屍體，經金門縣野生動物救援暨保育協會人員初步比對研判該隻鯨豚為雌性幼體，疑似為...

豪雨致屏東愛文芒果價跌 立委要政府啟動收購機制

屏東縣枋山地區是愛文芒果生產重鎮，時值採收季節，卻因連日豪大雨造成芒果大量熟成與落果，農民收成和市場價格都受影響；立委周...

屏東枋寮漁港老態龍鐘 縣府助轉型觀光漁港

屬第2類漁港的屏東縣枋寮漁港，縣府考量漁船停泊席位不足、航道淤沙嚴重及漁業轉型休閒觀光需求，去年啟動擴建計畫可行性評估計...

財劃法21年未修 立院財委會委員訪高雄批中央集權集錢

立法院財政委員會今早南下高雄市政府，了解地方對財政劃分法及統籌分配款的看法，高雄市長韓國瑜11點左右突然現身接待，對高雄...

李四川到林園視察建設成果 稱讚有回家的感覺

高雄市副市長李四川今天上午時，到林園區參加建設成果記者會，盤點韓市府上任以來，改善林園區道路品質、解決危險性橋梁改建、交...

鹽埕托育家園揭牌 韓國瑜：7月調整公托人員薪資為3萬

高雄市長韓國瑜今天主持「鹽埕社區公共托育家園」揭牌，這是高雄第5家社區公共托育家園。他表示，市府積極布建公共托育據點，今...

安啦！快來金門玩 密閉空間景點6月起陸續開放

因應新冠肺炎疫情，縣府主管景點部分密閉空間自1月30日起都暫停開放，近期國內疫情漸趨緩，金門縣政府上午也表示，包括獅山砲...

高雄哈瑪星歷史建築代天宮綺麗再現 按金彩繪細緻還原

高雄哈瑪星地方信仰中心「代天宮」為歷史建築，建於民國40年，廟方為妥善修復文化資產及傳統匠師作品，去年啟動修復工程，以最...

熱門新聞

台東「最美高架鐵路」今天通車了！ 鐵道迷：美爆了

影／雷雨夜襲高雄 岡山人吶喊：起床多了好多條河流

基隆送水幹管破漏搶修 中正、信義1萬2千戶停水16小時

阿中部長品嘗新竹在地美食鴨香飯 漫遊動物園

文華東方6月將解雇212人 北市：恐違法最高開罰50萬

台南某國小校長中午喝酒醉趴路旁 遭民眾拍照投訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。