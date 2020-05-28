縣長施政滿意度金門15名 楊鎮浯：民眾有感比去年進步

遠見雜誌2020《遠見》縣市長施政滿意度調查結果今天出爐，金門縣長楊鎮浯在全國21個縣市裡，僅拿到第15名，對此，楊鎮浯表示，民調結果報告顯示，不論是他個人或是整體施政面向滿意度，都較去年進步，代表民眾有感受到他及縣府團隊這一年來的努力。議員則表示，從他上任以來，還未看到具體重大的改革成果，希望縣府團隊能確實檢討，開創新局。

縣市長施政滿意度調查結果今天出爐，金門是三離島中的最後一名，全國排名倒數第5名，對此網路上與議員都有很多討論與期許，陳姓網友就說，恭喜阿牛縣長得到68.8分的施政滿意度高分，在21縣市長的施政滿意度排行第15名。另一位網友吳鎮揚指出，這次的評比，楊鎮浯的每一樣分數都低過平均分數，金門整體施政滿意度低過全國各縣市平均水平，差距達10分之多，21縣市當中排名倒數第五名，雖然跟自己比是進步的，但跟全國其它縣市比仍是落後的，縣長加加油好嗎？

楊鎮浯表示，今年的施政滿意度為61.7，比去年上升14.1，民調結果報告顯示，不論是他個人或是整體施政面向滿意度，都較去年進步，代表民眾有感受到他及縣府團隊這一年來的努力。縣府團隊一定會繼續盡全力拚縣政，做對的事，並且把事做到最好，以符合民眾的期待。

議員董森堡則表示，許多金門民眾期待楊鎮浯上任後能有革新氣象，但目前並未看到具體重大的改革成果，加上金門地區受到新冠肺炎疫情衝擊的影響，金酒和觀光產業面臨重大衝擊，希望金門縣政府團隊能確實檢討這幾年累積下來的不當政策、開源節流，從疫情影響中思考島嶼發展的出路、開創新局。

議員陳志龍指出，對於楊縣長的施政滿意度為全國倒數第5名，他認為最主要是楊鎮浯一直強調要盤整、開源節流，但是碰到疫情，以觀光立縣的金門當然受到的影響跟會比其他縣市大，尤其是小三通關閉之後，觀光產業幾乎歸零；加上金酒業績大幅衰退，金酒是金門人的金雞母，董事長、總經理皆由縣長指派，如果金酒業績無法重新邁入成長階段，楊縣長的滿意度，當然無法有更好的起色；他強調，這次的滿意度對縣長來說是個警訊，希望能藉由這個警訊，讓縣政團隊能更上緊發條，提升效率，努力的讓縣民有感，過上更好的生活，滿意度自然就會回升。