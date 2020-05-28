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台灣檸檬特有的香氣 贏得盲測拿下20年國外訂單

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣軒禾農產品運銷合作社取得外銷美國加州電商KUDOUDO外銷訂單，今天屏東縣長潘孟安（右三）、農糧署南區分署長姚志旺（右二）等一同參與封櫃儀式。記者劉星君／攝影
屏東縣軒禾農產品運銷合作社取得外銷美國加州電商KUDOUDO外銷訂單，今天屏東縣長潘孟安（右三）、農糧署南區分署長姚志旺（右二）等一同參與封櫃儀式。記者劉星君／攝影

屏東縣是全台檸檬最大產區，占全台總種植面積近7成是全台之冠，屏東縣軒禾農產品運銷合作社在去年12月參加美國奧克蘭公司舉辦檸檬汁品味盲測拿下冠軍，贏得一批20年農產品訂購單，每月至少出1貨櫃農產品到美國，訂購單內容有檸檬汁、萊姆汁、百香果汁等與魚貨等台灣在地農產品，且加工廠生產的原汁，都是獲得產銷履歷驗證通過鮮果。

今天舉行外銷啟航風櫃儀式。屏東縣長潘孟安說，「台灣檸檬產業將邁向新紀元」，過去檸檬多以鮮果外銷國外，軒禾農產品運銷合作社以果汁原汁，並跨區域結合南投百香果與嘉義甘蔗原汁一同外銷，將台灣農業推向國際。

農糧署南區分署長姚志旺說，農產品要拿到國外長期訂單，首先要有固定產量和品質，且可穩定供貨，推動產銷履歷驗證制度就是解決業者穩定貨源和品質的問題，產銷履歷是穩定的生產基地後廠，國外訂單是前店，透過契作穩定產銷，及合作社合理利潤分配才能讓農民有較高的收益。

「國外訂單是前店，產銷履歷是後廠」姚志旺說，軒禾合作社委託加工的產銷履歷檸檬汁參加奧克蘭公司舉辦的檸檬汁品味盲測奪得冠軍，贏得一批20年農產品訂購單，每月至少出一貨櫃的農產品到美國，訂購單內容有檸檬汁、萊姆汁、百香果汁、甘蔗汁、魚貨（龍虎石斑、午仔魚、烏魚子）等台灣在地農產品，且加工廠生產的原汁都是產銷履歷驗證通過的鮮果。

軒禾合作社指出，台灣檸檬在盲測拿下冠軍，台灣檸檬特有的香氣，且沒有苦澀味，能忠實呈現茶的風味，獲得盲測冠軍。

姚志旺說，南區分署從106年軒禾合作社設立開始，輔導該社與農民契作並申請產銷履歷檸檬，從3公頃成長到現在40公頃。合作社為確保穩定產量與品質，聘請專任植物醫生為契作農民把關用藥。該社農產品不僅鮮果都是產銷履歷，連配合的果汁加工廠也要求要通過產銷履歷。

姚志旺說，科技進步及農業人口老化，軒禾合作社與屏科大產學合作，運用光學鏡頭取得影像並以AI辨識系統，整合微電腦重量式選別機，用於檸檬外觀（病蟲害等）的選別，這套辨識成功率可達90%，優於人工辨識，剔除不適合加工的檸檬，以確保加工品質及口感，未來也拓展到其他農產品的選別（如香蕉、毛豆等）。

屏東縣是全台檸檬最大產區，占全台總種植面積近7成是全台之冠。記者劉星君／攝影
屏東縣是全台檸檬最大產區，占全台總種植面積近7成是全台之冠。記者劉星君／攝影
屏東縣是全台檸檬最大產區，占全台總種植面積近7成是全台之冠。記者劉星君／攝影
屏東縣是全台檸檬最大產區，占全台總種植面積近7成是全台之冠。記者劉星君／攝影
軒禾農產品運銷合作社以果汁原汁，並跨區域結合南投百香果與嘉義甘蔗原汁一同外銷，將台灣農業推向國際。記者劉星君／攝影
軒禾農產品運銷合作社以果汁原汁，並跨區域結合南投百香果與嘉義甘蔗原汁一同外銷，將台灣農業推向國際。記者劉星君／攝影

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