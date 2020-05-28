立院財委會訪高雄 韓國瑜感嘆市府財政困境

立法院財政委員會今天訪視高市府，市長韓國瑜現身接待，並對高市財政困境感觸良多。他表示，高市府該做的事沒一刻放鬆，施政也受最嚴苛的檢驗，做很多的事但錢真的不夠。

立法院財政委員會由國民黨籍召委賴士葆偕同黨立委曾銘宗、費鴻泰、林德福及民眾黨立委蔡壁如等人到高市府，聆聽近3年中央政府對高雄市統籌分配款中一般與計畫型補助的實施概況。

韓國瑜中午現身接待，對高市財政困境感觸良多，他表示，高雄財政非常困難，市府該做的工作沒有一刻敢放鬆，財政收支劃分法已逾20年未修法，無法符合現今需要，呼籲中央與地方能夠突破思考，齊心努力共同面對解決問題，也希望中央多支持高雄補助型項目，市府雖然財政困難，但具有熱情，會把錢花在刀口上。

與會財委會立委包括費鴻泰、曾銘宗及林德福也都認為，財劃法已21年沒有修法，早就不符時宜，至今仍維持中央集權又集錢的情勢，對地方縣市不公平。

賴士葆說，此行就是要替高雄向中央要錢，替高雄叫窮叫屈，韓國瑜施政有目共睹，像這次大雨來襲，高雄就沒有太多淹水，但中央在財源分配上，很多政策總是中央請客，地方埋單，建議財政應召集縣市首長，好好研商財劃法，也希望在財源上能「多割點肉給地方」。

財政局表示，近年中央計畫型補助部分有逐年降低補助比例，甚至後來不再提供補助情形，因地方政府配合中央政策推動，若中央調降補助比例，地方政府需另籌財源因應，若完全不再補助，除非該計畫可終止，否則又變成中央請客、地方埋單情形，因此建議中央應維持計畫型補助比例，以確保政策能持續推行。