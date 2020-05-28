立院財委會訪高雄 韓國瑜感嘆市府財政困境

中央社 / 高雄28日電
立法院財政委員會訪視高市府，市長韓國瑜現身接待，並對高市財政困境感觸良多。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
立法院財政委員會訪視高市府，市長韓國瑜現身接待，並對高市財政困境感觸良多。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

立法院財政委員會今天訪視高市府，市長韓國瑜現身接待，並對高市財政困境感觸良多。他表示，高市府該做的事沒一刻放鬆，施政也受最嚴苛的檢驗，做很多的事但錢真的不夠。

立法院財政委員會由國民黨籍召委賴士葆偕同黨立委曾銘宗、費鴻泰、林德福及民眾黨立委蔡壁如等人到高市府，聆聽近3年中央政府對高雄市統籌分配款中一般與計畫型補助的實施概況。

韓國瑜中午現身接待，對高市財政困境感觸良多，他表示，高雄財政非常困難，市府該做的工作沒有一刻敢放鬆，財政收支劃分法已逾20年未修法，無法符合現今需要，呼籲中央與地方能夠突破思考，齊心努力共同面對解決問題，也希望中央多支持高雄補助型項目，市府雖然財政困難，但具有熱情，會把錢花在刀口上。

與會財委會立委包括費鴻泰、曾銘宗及林德福也都認為，財劃法已21年沒有修法，早就不符時宜，至今仍維持中央集權又集錢的情勢，對地方縣市不公平。

賴士葆說，此行就是要替高雄向中央要錢，替高雄叫窮叫屈，韓國瑜施政有目共睹，像這次大雨來襲，高雄就沒有太多淹水，但中央在財源分配上，很多政策總是中央請客，地方埋單，建議財政應召集縣市首長，好好研商財劃法，也希望在財源上能「多割點肉給地方」。

財政局表示，近年中央計畫型補助部分有逐年降低補助比例，甚至後來不再提供補助情形，因地方政府配合中央政策推動，若中央調降補助比例，地方政府需另籌財源因應，若完全不再補助，除非該計畫可終止，否則又變成中央請客、地方埋單情形，因此建議中央應維持計畫型補助比例，以確保政策能持續推行。

韓國瑜 立法院 財劃法
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

影／「防疫暖心包」助弱勢挨轟賄選 藍議員舌戰罷韓方

影／五星市長侯友宜給韓國瑜打幾星？侯這樣說

影／建議韓國瑜怎麼治水？ 侯友宜：韓市長會做得很好

楊秋興列不適任理由挺罷韓 高市府：情緒激憤之詞

相關新聞

縣長施政滿意度金門15名 楊鎮浯：民眾有感比去年進步

遠見雜誌2020《遠見》縣市長施政滿意度調查結果今天出爐，金門縣長楊鎮浯在全國21個縣市裡，僅拿到第15名，對此，楊鎮浯...

台灣檸檬特有的香氣 贏得盲測拿下20年國外訂單

屏東縣是全台檸檬最大產區，占全台總種植面積近7成是全台之冠，屏東縣軒禾農產品運銷合作社在去年12月參加美國奧克蘭公司舉辦...

人行道上畫機車格 澎湖縣突發奇想遭批低能無下限

澎湖離島幅員不大，居民多以機車代步，警方最近整頓交通，在蛋黃區把機車格畫到人行道上，還在臉書PO照報告工作進度，文末更註...

罷韓前被批土地照標售 高市地政局抱屈

高雄市地政局第2季開發區土地預訂6月17日標售，將釋出12標建地，合計總底價近11億4千萬，卻遭質疑在罷韓期間，土地照賣...

金門岸際第12起鯨豚死亡 初判為保育類中華白海豚

金寧鄉安岐岸際沙灘今天上午發現1隻死亡海豚屍體，經金門縣野生動物救援暨保育協會人員初步比對研判該隻鯨豚為雌性幼體，疑似為...

豪雨致屏東愛文芒果價跌 立委要政府啟動收購機制

屏東縣枋山地區是愛文芒果生產重鎮，時值採收季節，卻因連日豪大雨造成芒果大量熟成與落果，農民收成和市場價格都受影響；立委周...

屏東枋寮漁港老態龍鐘 縣府助轉型觀光漁港

屬第2類漁港的屏東縣枋寮漁港，縣府考量漁船停泊席位不足、航道淤沙嚴重及漁業轉型休閒觀光需求，去年啟動擴建計畫可行性評估計...

財劃法21年未修 立院財委會委員訪高雄批中央集權集錢

立法院財政委員會今早南下高雄市政府，了解地方對財政劃分法及統籌分配款的看法，高雄市長韓國瑜11點左右突然現身接待，對高雄...

李四川到林園視察建設成果 稱讚有回家的感覺

高雄市副市長李四川今天上午時，到林園區參加建設成果記者會，盤點韓市府上任以來，改善林園區道路品質、解決危險性橋梁改建、交...

鹽埕托育家園揭牌 韓國瑜：7月調整公托人員薪資為3萬

高雄市長韓國瑜今天主持「鹽埕社區公共托育家園」揭牌，這是高雄第5家社區公共托育家園。他表示，市府積極布建公共托育據點，今...

安啦！快來金門玩 密閉空間景點6月起陸續開放

因應新冠肺炎疫情，縣府主管景點部分密閉空間自1月30日起都暫停開放，近期國內疫情漸趨緩，金門縣政府上午也表示，包括獅山砲...

高雄哈瑪星歷史建築代天宮綺麗再現 按金彩繪細緻還原

高雄哈瑪星地方信仰中心「代天宮」為歷史建築，建於民國40年，廟方為妥善修復文化資產及傳統匠師作品，去年啟動修復工程，以最...

熱門新聞

台東「最美高架鐵路」今天通車了！ 鐵道迷：美爆了

影／雷雨夜襲高雄 岡山人吶喊：起床多了好多條河流

基隆送水幹管破漏搶修 中正、信義1萬2千戶停水16小時

阿中部長品嘗新竹在地美食鴨香飯 漫遊動物園

文華東方6月將解雇212人 北市：恐違法最高開罰50萬

台南某國小校長中午喝酒醉趴路旁 遭民眾拍照投訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。