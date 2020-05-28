馬祖民眾須島際轉診 海巡緊急護送就醫

中央社 / 連江縣28日電

今日凌晨1時，北竿民眾因藥物過量，須緊急轉診南竿連江縣醫院檢查治療，馬祖北竿衛生所通報第十海巡隊派艇協助後送，馬祖海巡隊完成離島護送就醫任務。

北竿民眾因藥物過量須轉診，馬祖海巡隊獲通報後，緊急調派巡防艇前往北竿白沙港，接駁陪同醫師、病患及親友，並調派南竿福澳安檢所人員待命，於1時45分安全抵達南竿福澳港，並由福澳所人員協助病患乘救護車轉診連江縣立醫院，進行治療。

海巡隊表示，馬祖地區分為四鄉五島，各離島之間交通不便，緊急醫療後送是馬祖海巡隊的職責，此次新造巡防艇採用噴水推進器，具備船速快與操縱靈活等特性，可大幅提升傷病患後送任務的效率，未來將持續執行馬祖離島間護送就醫及守護民眾安全工作。

而根據連江縣立醫院醫護人員表示，該病患緊急轉診南竿後，經治療後情況無大礙，並開立新藥物給病患，請該病患後續再前往北竿衛生所就醫追蹤，更提供身心科門診的醫療協助。

馬祖 海巡 南竿
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