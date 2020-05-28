馬祖討沰傳承 從漁業維生變遊憩體驗

馬祖四面環海，居民常有在潮間帶討沰的維生技術。近年馬祖不僅年長者討沰，年輕人也出現去海邊討沰的遊憩活動，而在地青年也將開辦體驗課，學習討沰，體驗樂趣。

馬祖居民以海為田，在潮間帶礁石挖取螺貝、藻類等生物食用是馬祖人的習性，馬祖閩東語稱為「討沰」（注音近ㄊㄡ ˇㄌㄚˋ）。海產歷經春、夏季產子、成熟，進入夏季肥美度最佳，在地人的餐桌上因潮間帶的豐富生態資源，而自稱「我家冰箱在海邊」。

討沰必須熟悉水向、潮汐、礁岩與海域狀況，並著安全裝備，採集需要經驗累積，是馬祖以海為生的智慧實現。近年地方討沰的活絡程度，並沒有因為漁業沒落而消失，尤其在「大潮」時因潮差大，居民常前往海邊採集螺貝類，而許多在地70、80歲年長者，也仍舊保有去海邊討沰的習慣。

馬祖近年出現年輕人開始討沰的趨勢，馬祖磯釣協會指出，年輕化現象是將討沰作為業餘的休閒活動，如海釣者上礁岩順便採集螺貝類。在地青年周治孝認為，年輕人會開始採螺，是因為討沰的過程像是在海邊尋寶，具有趣味性，而夏天馬祖年輕人去戲水，也能趁機學習採集與體驗樂趣。

面對漁業文化與技藝可能無法傳承的危機，馬祖青年發展協會也將開辦討沰的母語體驗課程，透過學習技術，了解漁業活動知識與文化內涵。馬祖磯釣協會則提醒，無論是職業採集或體驗休閒娛樂，進行討沰體驗須著安全裝備，注意潮汐、海象，並須熟悉海域，以避免危險。