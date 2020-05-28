快訊

「胖達人」麵包摻香精法院判賠538萬元 但小S免賠！

港版國安法通過 蔡英文：不會坐視民主、自由、人權在香港倒退

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長鼻浣熊報到 高雄壽山動物園再添「嬌客」

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
花蓮兆豐農場致贈的長鼻浣熊，今午在高雄壽山動物園首度亮相。記者王昭月／攝影
花蓮兆豐農場致贈的長鼻浣熊，今午在高雄壽山動物園首度亮相。記者王昭月／攝影

高雄市壽山動物園今午迎進花蓮新光兆豐休閒農場贈送的長鼻浣熊 、黑肚綿羊與藍冠鴿3個新成員，園方派出「壽Q家族」及動物園同仁唱跳迎新舞，還準備特製的迎新大餐，現場小朋友看到長鼻浣熊進食的萌樣，樂得目不轉睛。

高雄市政府葉匡時說，壽山動物園是全台規模第二的公立動物園，兼具生態保育與教育功能，除定期舉辦動物教育主題活動外，園方也與國內各動物園及休閒農場進行動物交流計畫，達到物種多樣性。

今年初高市觀光局與花蓮兆豐農場簽定保育交流MOU後，已順利引進4隻長鼻浣熊、1對藍冠鴿及1對黑肚綿羊，下個階段將進行樹懶交換，增加動種血緣多樣性，深化長期夥伴關係。

高市觀光局長邱俊龍說，壽山動物園近年向台北市立動物園進行伊蘭羚、侏儒河馬、長鬃山羊等物種借殖。去年為了增加智利紅鶴的繁殖機會，將園區元老級的智利紅鶴們送到台北市立動物園配對，並引進曾登上動畫大螢幕，深受小朋友喜愛的迎賓大使狐獴，其中一對今年順利產下可愛的狐獴寶寶。

邱表示，這次為迎接長鼻浣熊，園方特別製作迎新蔬果大餐為動物們加菜，另一個意外驚喜是，黑肚綿羊來壽出動物園後隨即產下一子，為今年的動物繁殖成果錦上添花，堪稱雙喜臨門。

葉匡時也預告6月起觀光局「城市探險月」活動，將推薦民眾私房景點與全新遊程，內容包括「野外秘境探險」、「自然生態探索」到「城市風格冒險」三大主題，七條路線，十數條旅遊行程，從山間秘境探訪探險、海上重帆體驗、城市漫遊，多元遊程探索高雄不同風貌。

詳情可查壽山動物園網站 http://zoo.kcg.gov.tw或壽山動物園臉書粉絲團。

高雄市壽山動物園今午迎進長鼻浣熊等新成員。記者王昭月／攝影
高雄市壽山動物園今午迎進長鼻浣熊等新成員。記者王昭月／攝影
可愛的狐獴，由保育員餵食。記者王昭月／攝影
可愛的狐獴，由保育員餵食。記者王昭月／攝影

動物園 觀光局 葉匡時
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

北市動物園水獺寶寶有名字了 「金萌」脫穎而出

財劃法21年未修 立院財委會委員訪高雄批中央集權集錢

罷韓國家隊現形 孫大千：光復高雄根本是為了民進黨

曾貴麟／到動物園看水獺

相關新聞

長鼻浣熊報到 高雄壽山動物園再添「嬌客」

高雄市壽山動物園今午迎進花蓮新光兆豐休閒農場贈送的長鼻浣熊 、黑肚綿羊與藍冠鴿3個新成員，園方派出「壽Q家族」及動物園同...

罷韓前被批土地照標售 高市地政局抱屈

高雄市地政局第2季開發區土地預訂6月17日標售，將釋出12標建地，合計總底價近11億4千萬，卻遭質疑在罷韓期間，土地照賣...

金門岸際第12起鯨豚死亡 初判為保育類中華白海豚

金寧鄉安岐岸際沙灘今天上午發現1隻死亡海豚屍體，經金門縣野生動物救援暨保育協會人員初步比對研判該隻鯨豚為雌性幼體，疑似為...

豪雨致屏東愛文芒果價跌 立委要政府啟動收購機制

屏東縣枋山地區是愛文芒果生產重鎮，時值採收季節，卻因連日豪大雨造成芒果大量熟成與落果，農民收成和市場價格都受影響；立委周...

屏東枋寮漁港老態龍鐘 縣府助轉型觀光漁港

屬第2類漁港的屏東縣枋寮漁港，縣府考量漁船停泊席位不足、航道淤沙嚴重及漁業轉型休閒觀光需求，去年啟動擴建計畫可行性評估計...

財劃法21年未修 立院財委會委員訪高雄批中央集權集錢

立法院財政委員會今早南下高雄市政府，了解地方對財政劃分法及統籌分配款的看法，高雄市長韓國瑜11點左右突然現身接待，對高雄...

李四川到林園視察建設成果 稱讚有回家的感覺

高雄市副市長李四川今天上午時，到林園區參加建設成果記者會，盤點韓市府上任以來，改善林園區道路品質、解決危險性橋梁改建、交...

鹽埕托育家園揭牌 韓國瑜：7月調整公托人員薪資為3萬

高雄市長韓國瑜今天主持「鹽埕社區公共托育家園」揭牌，這是高雄第5家社區公共托育家園。他表示，市府積極布建公共托育據點，今...

安啦！快來金門玩 密閉空間景點6月起陸續開放

因應新冠肺炎疫情，縣府主管景點部分密閉空間自1月30日起都暫停開放，近期國內疫情漸趨緩，金門縣政府上午也表示，包括獅山砲...

高雄哈瑪星歷史建築代天宮綺麗再現 按金彩繪細緻還原

高雄哈瑪星地方信仰中心「代天宮」為歷史建築，建於民國40年，廟方為妥善修復文化資產及傳統匠師作品，去年啟動修復工程，以最...

金門發尋人通告 急尋曾在金東戲院任放映師的老兵

金門縣金東電影院已列為歷史建築，縣文化園區管理所最近尋找早年擔任放映師的老兵，希望邀請重返金門談過往故事。放映機上塗鴉留...

好康在這裡／搶端午商機 飯店秀「粽」藝

新冠肺炎疫情漸歇，適逢端午假期將至，觀光業開始回溫，業者力搶商機，高雄福華大飯店推出1泊4食住房專案，入住送早、午、下午...

熱門新聞

台東「最美高架鐵路」今天通車了！ 鐵道迷：美爆了

影／雷雨夜襲高雄 岡山人吶喊：起床多了好多條河流

基隆送水幹管破漏搶修 中正、信義1萬2千戶停水16小時

文華東方6月將解雇212人 北市：恐違法最高開罰50萬

台南佳里交通大執法 取締案增4千多件、減少202人傷亡

雨彈來襲！台中思恩堂的2棵大榕樹倒了 市府今早排除中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。