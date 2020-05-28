長鼻浣熊報到 高雄壽山動物園再添「嬌客」

高雄市壽山動物園今午迎進花蓮新光兆豐休閒農場贈送的長鼻浣熊 、黑肚綿羊與藍冠鴿3個新成員，園方派出「壽Q家族」及動物園同仁唱跳迎新舞，還準備特製的迎新大餐，現場小朋友看到長鼻浣熊進食的萌樣，樂得目不轉睛。

高雄市政府葉匡時說，壽山動物園是全台規模第二的公立動物園，兼具生態保育與教育功能，除定期舉辦動物教育主題活動外，園方也與國內各動物園及休閒農場進行動物交流計畫，達到物種多樣性。

今年初高市觀光局與花蓮兆豐農場簽定保育交流MOU後，已順利引進4隻長鼻浣熊、1對藍冠鴿及1對黑肚綿羊，下個階段將進行樹懶交換，增加動種血緣多樣性，深化長期夥伴關係。

高市觀光局長邱俊龍說，壽山動物園近年向台北市立動物園進行伊蘭羚、侏儒河馬、長鬃山羊等物種借殖。去年為了增加智利紅鶴的繁殖機會，將園區元老級的智利紅鶴們送到台北市立動物園配對，並引進曾登上動畫大螢幕，深受小朋友喜愛的迎賓大使狐獴，其中一對今年順利產下可愛的狐獴寶寶。

邱表示，這次為迎接長鼻浣熊，園方特別製作迎新蔬果大餐為動物們加菜，另一個意外驚喜是，黑肚綿羊來壽出動物園後隨即產下一子，為今年的動物繁殖成果錦上添花，堪稱雙喜臨門。

葉匡時也預告6月起觀光局「城市探險月」活動，將推薦民眾私房景點與全新遊程，內容包括「野外秘境探險」、「自然生態探索」到「城市風格冒險」三大主題，七條路線，十數條旅遊行程，從山間秘境探訪探險、海上重帆體驗、城市漫遊，多元遊程探索高雄不同風貌。