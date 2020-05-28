馬祖海鮮盛產期開始 海洋資源少傳遞保育警訊

馬祖進入潮間帶的海產盛產期，居民開始因自食、販售、休閒娛樂等因素採集螺貝類，但因環境變遷，近年可採集資源具產量、體型的限制，傳遞海洋保育議題的警訊。

討沰、討礁是馬祖居民在岩石上採集螺貝藻類的維生技術，馬祖進入潮間帶生物的盛產期，在退潮的礫石、岩縫有許多如淡菜、龜足（馬祖俗稱筆架）、珠螺、笠螺、鐘螺、蠑螺、石蚵、藤壺等海洋生物，馬祖居民利用鏟器工具「螺鉤」進行採集，透過豐富的潮間帶生物維生。

但馬祖磯釣協會成員陳昌瑞指出，近年來各種螺貝類的量減少、體型小、種類變少，傳遞海洋資源不再富足的警訊。陳昌瑞以蠑螺舉例，以前沒有生長到拳頭大小的蠑螺不會採集，但現在很難找到這種大體型的蠑螺。

陳昌瑞認為，船械設備更進步，可到達的潮間帶與海域範圍更便捷，因此採集量相對早期馬祖漁業社會，對海洋生態破壞更大。另因物質條件變好，市場需求量變大的情況下，採集方式若不具永續觀念，將會形成資源更枯竭的惡性循環。

隨著環境變遷，海洋垃圾、環境污染、漁業工具的進步，都將導致海洋生態環境受破壞，海產資源的變遷對馬祖將是警惕，馬祖磯釣協會也提醒大眾重視環境保育議題。