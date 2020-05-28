影／建議韓國瑜怎麼治水？ 侯友宜：韓市長會做得很好

新北市政府今天下午於三重區溪美抽水站旁堤外高灘地，舉辦109年度防汛演習，市長侯友宜也全程視導。對於高雄市目前仍有淹水狀況，是否會給韓國瑜治水上的建議，侯友宜表示，「相信韓市長、高雄市府團隊，會全心全力的把積淹水及所有防汛工作，把它做得很好。」

侯友宜說，每一個地區在處理防汛，雖然狀況不一定一樣，但相信只要大家能夠發揮團隊的力量，用科技、用第一線的作戰能力把它做到位，絕對可以把積淹水問題，在第一時間快速處理好。