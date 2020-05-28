保育類中華白海豚陳屍金門岸際 死因不明

金門縣金寧鄉安岐岸際沙灘今天發現一隻海豚屍體，金門縣野生動物救援暨保育協會人員初步比對研判疑似中華白海豚，有明顯外傷，死亡原因不明，後續交由金門縣水產試驗所採樣冰存。

海巡署金馬澎分署發布新聞指出，第九（金門）岸巡隊第二機動巡邏站上午執行灘岸搜索時，在金寧鄉安岐岸際沙灘發現一隻死亡海豚屍體；海巡署第十二巡防區接獲通報後，轉報金門縣水產試驗所及金門縣野生動物救援暨保育協會人員到場協處。

獸醫王鈺明檢查後發現，這隻死亡海豚疑似中華白海豚，長約126公分、寬約45公分、全身腫脹、眼球脫出、皮膚脫落、有明顯外傷，死亡原因不明，後續交由水試所採樣冰存。

全案並由第二機動巡邏站將「鯨豚救援紀錄處理單」上傳到「鯨豚救援通報群組」及「海洋保育類野生動物救援組織網」。金門岸巡隊表示，這次事件是今年金門地區第12起鯨豚不幸擱淺岸際死亡案。

水試所技士陳盈廷表示，中華白海豚是瀕臨絕種保育類野生動物，且成長需花費10年時間才能生育，雌豚懷孕期為11個月，每胎只能生育1隻海豚寶寶，一生最多可生6隻幼豚非常珍稀。目前白海豚屍體已由水試所帶回冰存採樣檢驗。

海巡署呼籲，保護瀕絕保育類動物是每個人的責任，為了給予後代子孫豐富的自然資源，除不應濫捕濫殺保育類動物外，更應愛護環境。若民眾有遇到鯨豚擱淺的狀況，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將於第一時間，趕往救援。