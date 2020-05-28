衛生局調查需求 神父盼捐助西西里島210萬個口罩

屏東縣東港天主堂神父歐大福希望能為家鄉義大利西西里島募集口罩，屏東縣衛生局與歐大福連繫，歐大福希望能募集210萬個口罩、額溫槍和自動噴霧酒精瓶各200個給西西里島。

屏東縣衛生局副局長張秀君今天表示，衛生局已經把歐大福的需求向衛生福利部反映，由中央規劃如何援助。

歐大福今天接受中央社訪問時表示，他的家鄉西西里島人口有500萬人，因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）死亡270多人，希望能送200萬片醫療口罩、10萬個N95口罩、200支額溫槍及200個自動噴霧酒精瓶，也希望政府能協助運輸，以免運送過程中被偷走。

衛生局先初步關心歐大福的需求，歐大福說，如果政府無法協助這麼多的口罩，6月1日後口罩就能自由買賣，到時候他將公告義大利教區的地址，請大家幫忙寄送到義大利，幫助他的故鄉。

衛生福利部長陳時中24日到墾丁舉行武漢肺炎例行記者會，會中有原住民電視台記者為歐大福請願，希望政府能援助西西里島醫療物資，陳時中當時回答「友情的手一定會伸出去」。

歐大福來台21年，先後在屏東來義鄉、春日鄉和東港傳教，曾為新來義永久屋設計2個教堂，深受教友喜愛。歐大福也有另外一個心願，希望能拿到台灣身分證成為台灣人。