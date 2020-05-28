罷韓前被批土地照標售 高市地政局抱屈

高雄市地政局第2季開發區土地預訂6月17日標售，將釋出12標建地，合計總底價近11億4千萬，卻遭質疑在罷韓期間，土地照賣！高雄市地政局長黃進雄今午表示，高市府土地標售作業1、20年來都是如常作業，跟罷不罷韓一點也沒有關係，不解為何招來非議。

高雄市地政局表示，第2季將釋出的12筆優質建地，合計總底價為11億3931萬5396萬，12標土地共有四大亮點，包括釋出87期大鵬九村的扺費地；釋出中都濕地公園首排精華地；釋出高雄大學特區商三土地；12標土地分布在岡山、橋頭、楠梓、三民、鳳山、小港等六個行政區，面積大中小有，區位條件多樣化，可滿足不同投資人的購地需求。

高市地政局土地開發處科長郭陽春表示，這次釋出的標1及標2土地，是位在中者濕地公園旁的扺費地，前者臨10米的遼北街，往西步行到中都濕地公園不用5分鐘，地型方正。後者臨十全三路，斜對濕地公園，街廓內有老新台菜、貢茶等餐廳，坐擁愛河及公園景觀，是本季最高的單價標地。

標3及標4都是77期重劃區扺費地，鄰近88快速道及中山高五甲交流道，交通便捷，是建商推案的重戰區，其中標3土地適合蓋透天店面，標4土地適合建透天住家，總價603萬就能入手。標5是82期扺費地，附近有捷運紅線都會公園站，5分鐘即到楠梓火車站及中山高交流道，3分鐘可到台一省道，交通、綠地、學區條件優。

他另表示，位在岡山的第87期重劃區是市縣合併後，市府在岡山區第一個完成的土地開發區，鄰近省道台1線及捷運南岡山站，重劃後擁有完善道路系統、公園綠地及醒村懷舊文化景觀建築群，堪稱北高雄最有發展潛力之新社區。

高市地政局也提醒，這波土地標售作業，採新型標單，開標作業將在地政局粉絲臉書專頁進行線上直播。