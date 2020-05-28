金門岸際第12起鯨豚死亡 初判為保育類中華白海豚

金寧鄉安岐岸際沙灘今天上午發現1隻死亡海豚屍體，經金門縣野生動物救援暨保育協會人員初步比對研判該隻鯨豚為雌性幼體，疑似為「中華白海豚」，死亡原因不明，後續交由金門縣政府水產試驗所採樣冰存，此次是今年金門地區第12起鯨豚不幸擱淺岸際死亡案。

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊參謀主任刁子敬表示，金門岸巡隊第二機動巡邏站是在今日上午8時43分執行灘岸搜索時，在安岐岸際發現這隻死亡鯨豚，鯨豚長約126公分、寬約45公分、全身腫脹、眼球脫出、皮膚脫落、有明顯外傷，死亡原因不明，全案並由第二機動巡邏站將「鯨豚救援紀錄處理單」上傳至「鯨豚救援通報群組」及「海洋保育類野生動物救援組織網」。

金門岸巡隊獲通報後，也轉報金門縣水產試驗所及金門縣野生動物救援暨保育協會人員到場協處，據水試所陳盈廷技士表示，「中華白海豚」為保育紅皮書中的「極危」物種，且成長需花費十年時間才能生育，雌豚懷孕期為11個月，每胎只能生育1隻海豚寶寶，一生最多可生6隻幼豚非常珍稀，目前白海豚屍體已由金門縣水產試驗所帶回冰存採樣檢驗。