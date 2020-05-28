豪雨致屏東愛文芒果價跌 立委要政府啟動收購機制

屏東縣枋山地區是愛文芒果生產重鎮，時值採收季節，卻因連日豪大雨造成芒果大量熟成與落果，農民收成和市場價格都受影響；立委周春米接獲農會反映，今天邀農糧署、農改場及縣府農業處等相關單位南下勘災，她要求農委會啟動收購機制不要讓農民血本無歸外，也請農民確實做好分級包裝，以確保價格與品質。

周春米這幾天陸續接到枋山地區果農和農會的求助電話，指稱最近接連下的多場豪大雨，造成芒果大量熟成與落果，影響市場價格，農民心血去了一大半，「只要聽到落雨聲，果農就心驚驚」。

周春米今天偕同農委會農糧署副署長蘇茂祥、農委會高雄區農業改良場秘書何素珍、枋山地區農會總幹事陳德慶、鄉民代表郭昌達、前代表會主席陳德昌南下勘災；陳德慶說，枋山地區和枋寮地區芒果種植面積各有2000多甲，連日豪大雨，造成芒果大量熟成，在產量多、外銷市場因疫情減少情況下，市場收購價格下跌，果農苦不堪言。

農糧署副署長蘇茂祥當場表示可以媒合加工廠收購量產的芒果，加工成芒果乾、切芒果丁或芒果汁、芒果冰磚等，多樣化利用；至於土壤、水份等管理及管理技術問題，農改場允諾只要農民有需要，一定派員南下開班授課。

周春米要求啟動收購機制，協助農民，並感謝蘇茂祥當場媒合台南加工廠收購芒果，同時配合這波的紓困機制，農民可獲每公斤2元補助；周春米也叮嚀果農及集貨場，枋山愛文芒果品牌屬於「精品級」，在市場有一定的行情，只要落實分級包裝，做好產銷履歷，確保品質，近日可以恢復芒果的市場價格。