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豪雨致屏東愛文芒果價跌 立委要政府啟動收購機制

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
立委周春米（右三）今天邀農糧署、農改場及縣府農業處等相關單位南下屏東縣枋山鄉勘查愛文芒果災情，枋山農會總幹事陳德慶（中）反映，連日豪大雨芒果大量熟成，在產量多、外銷減少情況下，市場收購價格下跌，果農苦不堪言。記者潘欣中／翻攝
立委周春米（右三）今天邀農糧署、農改場及縣府農業處等相關單位南下屏東縣枋山鄉勘查愛文芒果災情，枋山農會總幹事陳德慶（中）反映，連日豪大雨芒果大量熟成，在產量多、外銷減少情況下，市場收購價格下跌，果農苦不堪言。記者潘欣中／翻攝

屏東縣枋山地區是愛文芒果生產重鎮，時值採收季節，卻因連日豪大雨造成芒果大量熟成與落果，農民收成和市場價格都受影響；立委周春米接獲農會反映，今天邀農糧署、農改場及縣府農業處等相關單位南下勘災，她要求農委會啟動收購機制不要讓農民血本無歸外，也請農民確實做好分級包裝，以確保價格與品質。

周春米這幾天陸續接到枋山地區果農和農會的求助電話，指稱最近接連下的多場豪大雨，造成芒果大量熟成與落果，影響市場價格，農民心血去了一大半，「只要聽到落雨聲，果農就心驚驚」。

周春米今天偕同農委會農糧署副署長蘇茂祥、農委會高雄區農業改良場秘書何素珍、枋山地區農會總幹事陳德慶、鄉民代表郭昌達、前代表會主席陳德昌南下勘災；陳德慶說，枋山地區和枋寮地區芒果種植面積各有2000多甲，連日豪大雨，造成芒果大量熟成，在產量多、外銷市場因疫情減少情況下，市場收購價格下跌，果農苦不堪言。

農糧署副署長蘇茂祥當場表示可以媒合加工廠收購量產的芒果，加工成芒果乾、切芒果丁或芒果汁、芒果冰磚等，多樣化利用；至於土壤、水份等管理及管理技術問題，農改場允諾只要農民有需要，一定派員南下開班授課。

周春米要求啟動收購機制，協助農民，並感謝蘇茂祥當場媒合台南加工廠收購芒果，同時配合這波的紓困機制，農民可獲每公斤2元補助；周春米也叮嚀果農及集貨場，枋山愛文芒果品牌屬於「精品級」，在市場有一定的行情，只要落實分級包裝，做好產銷履歷，確保品質，近日可以恢復芒果的市場價格。

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